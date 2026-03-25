В Саратове начнёт работать карта «Тройка»
С её помощью пассажиры смогут оплачивать проезд во всех городских трамваях и троллейбусах, а также в автобусных маршрутах № 6А, 8А, 11А, 18А, 41А, 90А и 78. Соглашение о поэтапном внедрении в Саратове этой системы подписано.
Планируется, что действовать карта «Тройка» начнёт уже в мае. На начальном этапе предусмотрено внедрение пересадочных тарифов, которые уже успешно действуют в ряде регионов страны. Этот вариант предполагает систему скидок при поездках на разных маршрутах. Всё это значительно расширит возможности наших пассажиров, сделает ещё более удобными поездки на городском общественном транспорте. В дальнейшем будем прорабатывать дополнительные варианты использования карты с учётом запросов наших жителей.
Запуск новых цифровых сервисов станет логичным продолжением качественных изменений в сфере городского общественного транспорта, которые начались несколько лет назад. В рамках национального проекта Президента РФ Владимира Путина в Саратове обновили автобусный парк, и теперь по самым востребованным у жителей маршрутам курсируют большие и комфортабельные автобусы. При поддержке Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина появились новые современные трамваи «Львята», «Богатырь-М», готовятся к выходу на линию трёхсекционные «Витязь-М».