НКО напоминают о необходимости предоставить отчетность за 2025 год в Минюст

НКО напоминают о необходимости предоставить отчетность за 2025 год в Минюст

 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области напоминает всем некоммерческим организациям о необходимости не позднее 15 апреля представлять в Управление отчеты о своей деятельности в зависимости от организационно-правовой формы.
 
С 1 января 2026 года отчетность представляется в виде единой формы исключительно электронным способом – через личный кабинет на информационном Портале Минюста России для НКО https://nco.minjust.gov.ru/
 
Минюстом России разработаны подробные видео материалы (инструкции) пользователя личного кабинета НКО по тематике сдачи регламентированной ежегодной отчетности, размещению текстов уставов НКО и порядка заполнения личного кабинета. Данные материалы размещены на Портале и доступны по ссылке: https://nco.minjust.gov.ru/ru/faq.
 
Для получения консультации по вопросу сдачи отчётности следует обращаться в отдел по делам некоммерческих организаций Управления по телефону: (8452) 24-52-07 (доб. 313, 314, 317).
 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области