Читатели областной специальной библиотеки для слепых смогут совершить виртуальное паломничество

Фонд Областной специальной библиотеки для слепых пополнился коллекцией уникальных изданий православной тематики, предоставляющих возможность читателям ознакомиться с духовным наследием через призму виртуального паломничества.Руководитель проекта по созданию тактильных книг и икон, священник Кирилл Петрович, передал в дар библиотеке подборку журналов «Православные монастыри. Путешествие по святым местам». Мероприятие было приурочено к празднованию Дня православной книги.Это возможность совершить виртуальное путешествие для тех, кто не имеет возможности совершить реальное паломничество, журналы служат путеводителем по святым местам России и зарубежья.Каждый выпуск содержит детальные описания основания монастырей, их архитектурные особенности, святыни и биографии значимых личностей, связанных с их историей. В коллекцию вошли номера, охватывающие различные регионы православного мира.- Полученные издания были оформлены в виде тематической выставки, которая позволила посетителям ознакомиться с журналами, узнать об истории Дня православной книги и выбрать литературу для духовного чтения. Мы выражаем надежду, что коллекция «Православные монастыри. Путешествие по святым местам» станет для наших читателей источником вдохновения и новых знаний, - рассказала директор областной специальной библиотеки Ольга Новикова.