17:38 | 24 марта
Стоимость проезда на электротранспорте Саратова повысится на 3 рубля
17:36 | 24 марта
В Саратовской области упростили процесс получения жителями льготных лекарств
17:34 | 24 марта
В Саратове начнёт работать карта «Тройка»
12:30 | 24 марта
НКО напоминают о необходимости предоставить отчетность за 2025 год в Минюст
11:30 | 24 марта
Читатели областной специальной библиотеки для слепых смогут совершить виртуальное паломничество
10:42 | 24 марта
Идет прием заявок на участие в главной экспортной премии страны
18:08 | 23 марта
До конца этого года еще 126 жителей Энгельса будут обеспечены новыми квартирами
14:26 | 23 марта
Жители Саратовской области могут задать вопрос губернатору через бота в мессенджере MAX
14:18 | 23 марта
В региональном форуме «Есть результат» приняли участие несколько сотен человек
12:58 | 23 марта
Олег Дубовенко избран главой Балашовского муниципального района
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Идет прием заявок на участие в главной экспортной премии страны

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) принимает заявки на участие во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года. Сделано в России». По 31 мая включительно компании крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальные предприниматели смогут подать заявку на соискание звания лучшего экспортера страны.
 
В 2026 году премия претерпела значительные изменения. Ключевым нововведением стала интеграция конкурса с национальной программой продвижения «Сделано в России». Теперь обладатели «птички» будут иметь дополнительные преимущества при участии в конкурсе.
 
Премия не только оценивает объемы поставок, географию экспорта, но и подчеркивает вклад компаний в построение российского национального бренда за рубежом. Обновленный перечень номинаций позволяет принять участие в конкурсе представителям практически всех отраслей — от тяжелого машиностроения до креативных индустрий и цифровых стартапов.
 
Основные номинации:
    • «Экспортер года. Промышленность»
    • «Экспортер года. Агропромышленный комплекс»
    • «Продукты питания»
    •  «Индустрия моды»
    • «Индустрия красоты»
    • «Высокие технологии ИТ»
    • «Кино, анимация»
    • «Индустрия туризма»
 
Дополнительные номинации:
    • «Женщина – экспортер года»
    • «Новая география»
    • «Маркетинговый прорыв»
    • «Глобальное развитие торговых сетей и цифровых платформ»
 
Подача заявки на соискание премии максимально упрощена и проходит полностью в цифровом формате на официальном сайте — https://www.exportcenter.ru/awards/.
 
На начальном этапе от экспортера потребуется минимальный пакет документов: достаточно предоставить электронную копию свидетельства ИНН, а для представителей малого и среднего бизнеса — выписку из Единого реестра МСП.
 
К конкурсу допускаются компании, не имеющие задолженностей по налогам, сборам, страховым взносам и иным обязательным платежам перед бюджетом РФ. Соискателями премии могут выступать только отечественные организации. Иностранные юридические лица, а также компании, в составе учредителей которых доля участия иностранных организаций превышает установленные нормы, к участию не допускаются.
 
Всероссийская премия «Экспортер года» учреждена Правительством Российской Федерации и является ключевым инструментом признания достижений бизнеса в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Международная кооперация и экспорт».
 
Определение победителей пройдет в два этапа: сначала на уровне федеральных округов, а затем лучшие из лучших «сразятся» в федеральном этапе.
 
Для получения дополнительных консультаций по вопросам участия, заполнения анкет и предоставления документов соискатели могут обратиться в Оргкомитет премии по адресу электронной почты: award@exportcenter.ru.
 