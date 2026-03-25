Идет прием заявок на участие в главной экспортной премии страны

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) принимает заявки на участие во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года. Сделано в России». По 31 мая включительно компании крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальные предприниматели смогут подать заявку на соискание звания лучшего экспортера страны.В 2026 году премия претерпела значительные изменения. Ключевым нововведением стала интеграция конкурса с национальной программой продвижения «Сделано в России». Теперь обладатели «птички» будут иметь дополнительные преимущества при участии в конкурсе.Премия не только оценивает объемы поставок, географию экспорта, но и подчеркивает вклад компаний в построение российского национального бренда за рубежом. Обновленный перечень номинаций позволяет принять участие в конкурсе представителям практически всех отраслей — от тяжелого машиностроения до креативных индустрий и цифровых стартапов.Основные номинации:• «Экспортер года. Промышленность»• «Экспортер года. Агропромышленный комплекс»• «Продукты питания»• «Индустрия моды»• «Индустрия красоты»• «Высокие технологии ИТ»• «Кино, анимация»• «Индустрия туризма»Дополнительные номинации:• «Женщина – экспортер года»• «Новая география»• «Маркетинговый прорыв»• «Глобальное развитие торговых сетей и цифровых платформ»Подача заявки на соискание премии максимально упрощена и проходит полностью в цифровом формате на официальном сайте — https://www.exportcenter.ru/awards/.На начальном этапе от экспортера потребуется минимальный пакет документов: достаточно предоставить электронную копию свидетельства ИНН, а для представителей малого и среднего бизнеса — выписку из Единого реестра МСП.К конкурсу допускаются компании, не имеющие задолженностей по налогам, сборам, страховым взносам и иным обязательным платежам перед бюджетом РФ. Соискателями премии могут выступать только отечественные организации. Иностранные юридические лица, а также компании, в составе учредителей которых доля участия иностранных организаций превышает установленные нормы, к участию не допускаются.Всероссийская премия «Экспортер года» учреждена Правительством Российской Федерации и является ключевым инструментом признания достижений бизнеса в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Международная кооперация и экспорт».Определение победителей пройдет в два этапа: сначала на уровне федеральных округов, а затем лучшие из лучших «сразятся» в федеральном этапе.Для получения дополнительных консультаций по вопросам участия, заполнения анкет и предоставления документов соискатели могут обратиться в Оргкомитет премии по адресу электронной почты: award@exportcenter.ru.