«До конца этого года еще 126 жителей Энгельса будут обеспечены новыми квартирами в рамках реализации программы Президента РФ Владимира Путина по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.Для будущих собственников уже приобретено новое жилье, сейчас идет передача ключей. Важно, что микрорайоны соответствуют всем запросам граждан и новым правилам застройки, когда жители будут обеспечены необходимой социальной инфраструктурой: школами, детскими садами, поликлиникой.Сохранение социальных гарантий для людей - это одно из приоритетных направлений при реализации программы. С руководством Энгельса отдельно проговорили, что необходимо учитывать, в каком районе ранее проживали люди, чтобы они переезжали в его пределах.Параллельно ведутся работы по демонтажу расселенных домов. Дополнительно выделяли Энгельсу на это из областного бюджета 12 млн рублей. Освобожденные участки в дальнейшем должны быть внесены в единый реестр и рассматриваться как дополнительные территории для развития муниципалитета, где можно будет создавать и зеленые зоны, и парки, и другую социальную инфраструктуру», - сообщил губернатор.