Жители Саратовской области могут задать вопрос губернатору через бота в мессенджере MAX

Через данный канал любой житель региона может в удобной форме:– сформулировать вопрос, касающийся деятельности органов исполнительной власти;– проинформировать о проблемной ситуации в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства, социальной поддержки;– внести предложение по развитию территорий или улучшению качества государственных услуг.Обращения, поступившие через бота, регистрируются в установленном порядке и направляются на рассмотрение в профильные министерства и ведомства. Пользователь получает уведомление о статусе рассмотрения и итоговый ответ в личном чате.Для начала работы достаточно:1. Перейти по ссылке: https://max.ru/pso_saratov64_bot2. Запустить бота кнопкой «Старт»3. Изложить суть обращения в текстовом форматеСервис работает в тестовом режиме, техническая поддержка обеспечивается специалистами Пресс-службы Правительства области. Использование мессенджера MAX соответствует требованиям законодательства о защите персональных данных и обеспечивает безопасную передачу информации.