Жители Саратовской области могут задать вопрос губернатору через бота в мессенджере MAX
Для удобства коммуникации между властью и гражданами в национальном мессенджере MAX запущен официальный бот обратной связи Правительства Саратовской области. Сервис доступен по ссылке: https://max.ru/pso_saratov64_bot
Через данный канал любой житель региона может в удобной форме:
– сформулировать вопрос, касающийся деятельности органов исполнительной власти;
– проинформировать о проблемной ситуации в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства, социальной поддержки;
– внести предложение по развитию территорий или улучшению качества государственных услуг.
Обращения, поступившие через бота, регистрируются в установленном порядке и направляются на рассмотрение в профильные министерства и ведомства. Пользователь получает уведомление о статусе рассмотрения и итоговый ответ в личном чате.
Для начала работы достаточно:
1. Перейти по ссылке: https://max.ru/pso_saratov64_bot
2. Запустить бота кнопкой «Старт»
3. Изложить суть обращения в текстовом формате
Сервис работает в тестовом режиме, техническая поддержка обеспечивается специалистами Пресс-службы Правительства области. Использование мессенджера MAX соответствует требованиям законодательства о защите персональных данных и обеспечивает безопасную передачу информации.
