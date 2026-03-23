23 марта 2026 ПОНЕДЕЛЬНИК
18:08 | 23 марта
До конца этого года еще 126 жителей Энгельса будут обеспечены новыми квартирами
14:26 | 23 марта
Жители Саратовской области могут задать вопрос губернатору через бота в мессенджере MAX
14:18 | 23 марта
В региональном форуме «Есть результат» приняли участие несколько сотен человек
12:58 | 23 марта
Олег Дубовенко избран главой Балашовского муниципального района
11:38 | 23 марта
В Екатериновском районе отремонтируют дорогу к селу Колено
10:30 | 23 марта
В Саратовской области отремонтируют дороги к 10 медицинским учреждениям
09:15 | 23 марта
Открыт прием заявок на I областной молодежный конкурс театрального искусства имени Риммы Беляковой
20:30 | 21 марта
Фонд Юрия Лужкова наградил научные разработки молодежи
11:09 | 21 марта
В Саратове начинает работу отчетно-программный форум «Есть результат»
22:41 | 20 марта
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев включен в состав Совета при Президенте России по делам казачества
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Жители Саратовской области могут задать вопрос губернатору через бота в мессенджере MAX

Для удобства коммуникации между властью и гражданами в национальном мессенджере MAX запущен официальный бот обратной связи Правительства Саратовской области. Сервис доступен по ссылке: https://max.ru/pso_saratov64_bot

Через данный канал любой житель региона может в удобной форме:
– сформулировать вопрос, касающийся деятельности органов исполнительной власти;
– проинформировать о проблемной ситуации в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства, социальной поддержки;
– внести предложение по развитию территорий или улучшению качества государственных услуг.

Обращения, поступившие через бота, регистрируются в установленном порядке и направляются на рассмотрение в профильные министерства и ведомства. Пользователь получает уведомление о статусе рассмотрения и итоговый ответ в личном чате.

Для начала работы достаточно:
1. Перейти по ссылке: https://max.ru/pso_saratov64_bot
2. Запустить бота кнопкой «Старт»
3. Изложить суть обращения в текстовом формате

Сервис работает в тестовом режиме, техническая поддержка обеспечивается специалистами Пресс-службы Правительства области. Использование мессенджера MAX соответствует требованиям законодательства о защите персональных данных и обеспечивает безопасную передачу информации.