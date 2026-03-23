В региональном форуме «Есть результат» приняли участие несколько сотен человек

Именно на основе инициатив, поступивших от жителей, будут сформированы ключевые направления программного документа партии.В каждой секции состоялись пленарные заседания и рабочие группы, где участники обсудили предложения.Дискуссии были организованы таким образом, чтобы учесть максимальное количество мнений и выявить наиболее актуальные запросы общества.На площадке «Образование и культура», организованный в рамках реализации федеральных проектов «Новая школа» и «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» приняли участие педагоги, работники культуры, муниципальные координаторы проектов, представители общественных и родительских объединений.Форум стал открытой диалоговой площадкой для обсуждения достигнутых результатов и определения перспектив дальнейшего развития важнейших сфер жизни региона.С приветственным словом к участникам обратилась председатель комитета по образованию и культуре Облдумы, куратор направления «Культура, история, традиции» народной программы партии Юлия Литневская, которая подвела итоги реализации народной программы и обозначила предложения для её дальнейшего развития.На площадке обсудили перспективы развития культуры: расширение поддержки театров, оснащение школ искусств, развитие музейной системы и цифровых проектов.«Новой формой воспитательной работы стал проект «Лица героев»: в 2025 году 28-ми школ региона украсили муралы с изображениями выдающихся соотечественников. Уже в 2026 году новые муралы появятся в школе №2 города Петровска и в других общественно-значимых местах области», – отметила Литневская.На площадке «Семья» состоялся V Межрегиональный форум «Семья – основа государства. Профилактика социального сиротства», который ежегодно проводится в рамках проекта «Крепкая семья». Темами для обсуждения стали меры поддержки многодетных семей и семей с детьми, молодых и студенческих семей, а также социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Региональный координатор партпроекта «Крепкая семья», президент благотворительного фонда по поддержке прав семьи и детей «Неравнодушные сердца» Алла Фетисова рассказала, что все высказанные на форуме предложения войдут в резолюцию для новой народной программы партии «Единая Россия».