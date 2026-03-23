Олег Дубовенко избран главой Балашовского муниципального района
Об этом сообщает министерство внутренней региональной и муниципальной политики.
23 марта 2026 года из числа кандидатур, представленных конкурсной комиссией избран глава Балашовского района. Олег Дубовенко принял присягу и приступил к выполнению обязанностей.
23 марта 2026 года из числа кандидатур, представленных конкурсной комиссией избран глава Балашовского района. Олег Дубовенко принял присягу и приступил к выполнению обязанностей.