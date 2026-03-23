В Екатериновском районе отремонтируют дорогу к селу Колено

просмотров: 120

Одна из дорог – «Автоподъезд к с. Новоселовка – с. Колено». Её протяженность – 22,7 км. Ранее в нормативное состояние дорожники привели 4,5 км, оставшиеся 18,2 км отремонтируют в текущем году. Автоподъезд примыкает к другой дороге регионального значения – «Калининск - Широкий Уступ - Екатериновка», ранее отремонтированной на всем протяжении.Вторая дорога в Екатериновском районе, включенная в список нацпроекта «Инфраструктура для жизни», - «Кипцы - Индустриальный». Её протяженность более 6 км.Подрядчик на ремонт двух дорог определен. Работы должны быть выполнены до конца августа 2026 года.Отметим, что на реализацию нацпроекта Президента Владимира Путина «Инфраструктура для жизни» в 2026 году будет направлено 14,7 млрд рублей. За счет этих средств будет отремонтировано более 400 км дорог регионального значения.Ознакомиться с перечнем региональных дорог для ремонта можно в официальной группе министерства дорожного хозяйства Саратовской области в социальной сети вконтакте: https://vk.ru/mindor64?from=groups