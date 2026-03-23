18:08 | 23 марта
До конца этого года еще 126 жителей Энгельса будут обеспечены новыми квартирами
14:26 | 23 марта
Жители Саратовской области могут задать вопрос губернатору через бота в мессенджере MAX
14:18 | 23 марта
В региональном форуме «Есть результат» приняли участие несколько сотен человек
12:58 | 23 марта
Олег Дубовенко избран главой Балашовского муниципального района
11:38 | 23 марта
В Екатериновском районе отремонтируют дорогу к селу Колено
10:30 | 23 марта
В Саратовской области отремонтируют дороги к 10 медицинским учреждениям
09:15 | 23 марта
Открыт прием заявок на I областной молодежный конкурс театрального искусства имени Риммы Беляковой
20:30 | 21 марта
Фонд Юрия Лужкова наградил научные разработки молодежи
11:09 | 21 марта
В Саратове начинает работу отчетно-программный форум «Есть результат»
22:41 | 20 марта
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев включен в состав Совета при Президенте России по делам казачества
В Екатериновском районе отремонтируют дорогу к селу Колено

В 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Екатериновском районе отремонтируют две дороги, общая протяженность объектов ремонта составит 24,3 км.


 
Одна из дорог – «Автоподъезд к с. Новоселовка – с. Колено». Её протяженность – 22,7 км. Ранее в нормативное состояние дорожники привели 4,5 км, оставшиеся 18,2 км отремонтируют в текущем году. Автоподъезд примыкает к другой дороге регионального значения – «Калининск - Широкий Уступ - Екатериновка», ранее отремонтированной на всем протяжении.   
 
Вторая дорога в Екатериновском районе, включенная в список нацпроекта «Инфраструктура для жизни», - «Кипцы - Индустриальный». Её протяженность более 6 км.   
 
Подрядчик на ремонт двух дорог определен. Работы должны быть выполнены до конца августа 2026 года.
 
Отметим, что на реализацию нацпроекта Президента Владимира Путина «Инфраструктура для жизни» в 2026 году будет направлено 14,7 млрд рублей. За счет этих средств будет отремонтировано более 400 км дорог регионального значения.

Ознакомиться с перечнем  региональных дорог для ремонта можно в  официальной  группе министерства дорожного хозяйства Саратовской области в социальной сети вконтакте: https://vk.ru/mindor64?from=groups