Открыт прием заявок на I областной молодежный конкурс театрального искусства имени Риммы Беляковой

В Саратовской области стартовал прием заявок на первый областной молодежный конкурс театрального искусства имени народной артистки РФ Р.И. БеляковойК участию приглашаются студенты вузов и ссузов сферы культуры и искусства, обучающиеся в школах искусств, а также участники любительских театральных коллективов, студенческих и школьных театров. Конкурс проводится в полностью онлайн-формате, что делает его доступным для всех регионов области.В жюри войдут педагоги Театрального института СГК имени Л.В. Собинова, артисты профессиональных театров и известные деятели театрального искусства.Номинации конкурса:- «Лучший отрывок» (лауреаты I, II, III степени);- «Лучшая мужская роль» (лауреаты I, II, III степени);- «Лучшая женская роль» (лауреаты I, II, III степени).Категории участников:- Студенты образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования сферы культуры и искусства (направление — драматический театр);- Обучающиеся школ искусств и участники школьных/студенческих любительских коллективов:- I возрастная группа: 12–16 лет;- II возрастная группа: 16 лет и старше.На конкурс принимаются отрывки из драматических и литературных произведений в законченной театральной форме. Длительность — не более 20 минут.Заявки и видеозаписи подаются по ссылке: https://vk.cc/cVqjp0.Начало приема заявок: 23 марта, 12:00;Окончание приема: 13 апреля, 12:00;Объявление результатов: 27 апреля.