23 марта 2026 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:08 | 23 марта
До конца этого года еще 126 жителей Энгельса будут обеспечены новыми квартирами
14:26 | 23 марта
Жители Саратовской области могут задать вопрос губернатору через бота в мессенджере MAX
14:18 | 23 марта
В региональном форуме «Есть результат» приняли участие несколько сотен человек
12:58 | 23 марта
Олег Дубовенко избран главой Балашовского муниципального района
11:38 | 23 марта
В Екатериновском районе отремонтируют дорогу к селу Колено
10:30 | 23 марта
В Саратовской области отремонтируют дороги к 10 медицинским учреждениям
09:15 | 23 марта
Открыт прием заявок на I областной молодежный конкурс театрального искусства имени Риммы Беляковой
20:30 | 21 марта
Фонд Юрия Лужкова наградил научные разработки молодежи
11:09 | 21 марта
В Саратове начинает работу отчетно-программный форум «Есть результат»
22:41 | 20 марта
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев включен в состав Совета при Президенте России по делам казачества
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Открыт прием заявок на I областной молодежный конкурс театрального искусства имени Риммы Беляковой

Новости / Культура
Открыт прием заявок на I областной молодежный конкурс театрального искусства имени Риммы Беляковой

 
В Саратовской области стартовал прием заявок на первый областной молодежный конкурс театрального искусства имени народной артистки РФ Р.И. Беляковой
 
К участию приглашаются студенты вузов и ссузов сферы культуры и искусства, обучающиеся в школах искусств, а также участники любительских театральных коллективов, студенческих и школьных театров. Конкурс проводится в полностью онлайн-формате, что делает его доступным для всех регионов области.
 
В жюри войдут педагоги Театрального института СГК имени Л.В. Собинова, артисты профессиональных театров и известные деятели театрального искусства.
 
Номинации конкурса:
- «Лучший отрывок» (лауреаты I, II, III степени);
- «Лучшая мужская роль» (лауреаты I, II, III степени);
- «Лучшая женская роль» (лауреаты I, II, III степени).
 
Категории участников:
- Студенты образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования сферы культуры и искусства (направление — драматический театр);
- Обучающиеся школ искусств и участники школьных/студенческих любительских коллективов:
  - I возрастная группа: 12–16 лет;
  - II возрастная группа: 16 лет и старше.
 
На конкурс принимаются отрывки из драматических и литературных произведений в законченной театральной форме. Длительность — не более 20 минут.
 
Заявки и видеозаписи подаются по ссылке: https://vk.cc/cVqjp0.
 
Начало приема заявок: 23 марта, 12:00;
Окончание приема: 13 апреля, 12:00;
Объявление результатов: 27 апреля.
 