Жители "Авиатора" призвали уполномоченного по правам человека защитить их права

Напомним, горожане выступают против строительства очередной высотки в их микрорайоне, под которую не расчитана местная социальная и коммунальная инфраструктура. На защиту граждан уже встал губернатор Роман Бусаргин, который подчеркнул, что строительство, которое наносит ущерб городу и его жителям, недопустимо. Он отметил, что правительство региона и городская власть в рамках закона будут делать все возможное, чтобы отстоять права граждан. Застройщик новой многоэтажки, которым фактически является компания "УМ-24", при этом игнорирует мнение людей и пытается продолжить строительство, несмотря на судебные разбирательства."Обращаемся к Вам за помощью в решении острого и крайне важного вопроса, связанного с ущемлением прав нас, как жителей, как граждан, как матерей, о недопущении предстоящей застройки высотными 25-этажными домами застройщиком ООО "УМ-24" в жилом микрорайоне "САЗ/Авиатор". Разве справедливо, что там, где проживает более 10 тысяч человек, приоритет ставится в пользу заработка и обогащения застройшика?", - говорится в обращении граждан к Суховой."Обращение я получила. И подчеркну, что совместно с Правительством региона в рамках действующего законодательства буду делать все, чтобы защитить права граждан. Знаю о принципиальной позиции губернатора Романа Бусаргина, который неоднократно подчеркивал, что власть будет бороться за людей и их право на комфортные условия жизни. Полностью это поддерживаю", - прокомментировала Сухова.