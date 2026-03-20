17:00 | 20 марта
Жители "Авиатора" призвали уполномоченного по правам человека защитить их права
15:30 | 20 марта
Андрей Еремин отметил важность изменений в медицинском образовании
14:00 | 20 марта
В Боголюбовском училище открылась выставка «Краски Крыма»
12:10 | 20 марта
«Большая перемена» открывает седьмой сезон
11:18 | 20 марта
Фонд Юрия Лужкова принял участие в проведении фестиваля «АртПром»
11:00 | 20 марта
Саратовская область сохраняет высокие позиции в федеральном рейтинге регионов по уровню безработицы
10:51 | 20 марта
Роман Грибов назвал справедливым решением суда по нападению представителя КПРФ на члена избирательной комиссии
10:00 | 20 марта
Семь часов борьбы за жизнь: специалисты кардиодиспансера провели уникальную операцию
09:00 | 20 марта
Роман Бусаргин рассказал о механизмах развития территории Саратова
18:52 | 19 марта
Суд оштрафовал гражданина, ударившего учительницу на избирательном участке
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Жители "Авиатора" призвали уполномоченного по правам человека защитить их права

Жители микрорайона "Авиатор" призвали уполномоченного по правам человека в Саратовской области Надежду Сухову подключиться к защите их прав.



Напомним, горожане выступают против строительства очередной высотки в их микрорайоне, под которую не расчитана местная социальная и коммунальная инфраструктура. На защиту граждан уже встал губернатор Роман Бусаргин, который подчеркнул, что строительство, которое наносит ущерб городу и его жителям, недопустимо. Он отметил, что правительство региона и городская власть в рамках закона будут делать все возможное, чтобы отстоять права граждан. Застройщик новой многоэтажки, которым фактически является компания "УМ-24", при этом игнорирует мнение людей и пытается продолжить строительство, несмотря на судебные разбирательства.

"Обращаемся к Вам за помощью в решении острого и крайне важного вопроса, связанного с ущемлением прав нас, как жителей, как граждан, как матерей, о недопущении предстоящей застройки высотными 25-этажными домами застройщиком ООО "УМ-24" в жилом микрорайоне "САЗ/Авиатор". Разве справедливо, что там, где проживает более 10 тысяч человек, приоритет ставится в пользу заработка и обогащения застройшика?", - говорится в обращении граждан к Суховой.

"Обращение я получила. И подчеркну, что совместно с Правительством региона в рамках действующего законодательства буду делать все, чтобы защитить права граждан. Знаю о принципиальной позиции губернатора Романа Бусаргина, который неоднократно подчеркивал, что власть будет бороться за людей и их право на комфортные условия жизни. Полностью это поддерживаю", - прокомментировала Сухова.