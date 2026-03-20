Андрей Еремин отметил важность изменений в медицинском образовании

Ректор СГМУ им. В. И. Разумовского Андрей Еремин выделил ключевую проблему, которую решают поправки в закон — сокращение массового оттока молодых специалистов, прошедших подготовку за государственный счет, в коммерческий сектор или полную смену профессии.


Внесение изменений в Федеральные законы "Об образовании в РФ" и "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" создают необходимые условия для эффективного привлечения молодых специалистов в государственные медучреждения, что способствует устранению дефицита кадров и повышению доступности медицинской помощи для населения.
По словам Андрея Еремина, старое регулирование оказалось недостаточно эффективным, и многие выпускники, получившие целевую подготовку, нарушали взятые на себя обязательства, несмотря на оказанное доверие со стороны руководства лечебных учреждений, пациентов и населения. Изменения в законе станет важным шагом в обеспечении стабильности и надежности системы здравоохранения России.
Ректор Саратовского медуниверситета отметил, что обязательное заключение целевого договора с медицинским учреждением создаст надежные гарантии поступления молодых специалистов именно туда, где они нужны больше всего — в регионы и сельские территории, традиционно испытывающие острую нехватку кадров. Это позволит обеспечить эффективное использование бюджетных ресурсов, направляемых на подготовку медиков, ликвидировать кадровый голод, а также повысить доступность и качество медицинской помощи для жителей всей страны.