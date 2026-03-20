В Боголюбовском училище открылась выставка «Краски Крыма»

В Саратовском художественном училище имени А.П. Боголюбова стартовала выставка работ участников IX Всероссийского конкурса-пленэра «Крымская палитра». Мероприятие приурочено к Дню воссоединения Крыма с Россией.Конкурс-пленэр ежегодно собирает студентов художественных училищ России, и саратовская Боголюбовка традиционно входит в число приглашенных участников. Это признание стабильно высокого уровня работ представителей и студентов.В экспозиции представлено около ста живописных полотен. Основу составляют произведения многолетнего участника пленэра, преподавателя СХУ Павла Тимофеева. Впервые свои работы на конкурсе осенью 2025 года показали студентки Колоярова Софья и Ротарь Анастасия.«Образ Крыма во всем своем многообразии – с обилием красок, света и живописных мотивов – остается творческим соблазном для художников. Полуостров продолжает служить благодатной мастерской под открытым небом, обогащая колористический опыт наших мастеров», – подчеркивает Павел Тимофеев.Выставка открыта для посещения всеми желающими и станет импульсом для новых художественных поисков.