В Боголюбовском училище открылась выставка «Краски Крыма»

В Саратовском художественном училище имени А.П. Боголюбова стартовала выставка работ участников IX Всероссийского конкурса-пленэра «Крымская палитра». Мероприятие приурочено к Дню воссоединения Крыма с Россией.
 
Конкурс-пленэр ежегодно собирает студентов художественных училищ России, и саратовская Боголюбовка традиционно входит в число приглашенных участников. Это признание стабильно высокого уровня работ  представителей и студентов.
 
В экспозиции представлено около ста живописных полотен. Основу составляют произведения многолетнего участника пленэра, преподавателя СХУ Павла Тимофеева. Впервые свои работы на конкурсе осенью 2025 года показали студентки  Колоярова Софья и Ротарь Анастасия.
 
«Образ Крыма во всем своем многообразии – с обилием красок, света и живописных мотивов – остается творческим соблазном для художников. Полуостров продолжает служить благодатной мастерской под открытым небом, обогащая колористический опыт наших мастеров», – подчеркивает Павел Тимофеев.
 
Выставка открыта для посещения всеми желающими и станет импульсом для новых художественных поисков.
 