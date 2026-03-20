«Большая перемена» открывает седьмой сезон

28 марта в Национальном центре «Россия» состоится торжественная церемония открытия седьмого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена». Мероприятие соберет победителей и финалистов прошлых лет, их родителей, педагогов-наставников, представителей министерств и крупнейших российских компаний.«Большая перемена» — флагманский проект Движения Первых, реализуемый при поддержке Росмолодёжи, Минпросвещения и Минобрнауки России. С 2025 года конкурс входит в национальный проект Президента Владимира Путина «Молодёжь и дети». В этом году открытие впервые пройдет в формате чаепития, объединяющего всю страну: за одним столом встретятся дети, родители, наставники и партнёры проекта.Герой России, председатель Правления Движения Первых Артур Орлов отметил: «Седьмой сезон начинается в День больших перемен. Каждый год тысячи детей раскрывают свой потенциал в 12 вызовах конкурса, создают проекты, находят друзей и единомышленников. В новом сезоне мы продолжим эту традицию».Регистрация на участие открыта до 30 мая 2026 года на портале https://большаяперемена.онлайн/.К конкурсу могут присоединиться школьники 1–10 классов, студенты колледжей и техникумов, старшеклассники из других стран, а также команды образовательных организаций. Нововведения седьмого сезона будут объявлены на церемонии запуска. Прямая трансляция будет доступна в сообществе «Большой перемены» ВКонтакте. (https://vk.com/bpcontest)