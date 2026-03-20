Саратовская область сохраняет высокие позиции в федеральном рейтинге регионов по уровню безработицы

просмотров: 119

Рейтинг подготовлен Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» по данным официальной статистики.Уровень безработицы, рассчитываемой по стандартам МОТ, в IV квартале 2025 года составил 1,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 0,2 процентных пункта.При этом среднее время поиска работы для саратовцев является одним из самых минимальных по стране и составляет 1,7 месяца по итогам III квартала прошлого года. По этому показателю регион занимает 3 место в рейтинге.«В целом по итогам 2025 года регистрируемая безработица также продолжает оставаться на минимальном уровне – 0,3%. Сохранения стабильных показателей в этом направлении позволяет добиться модернизация региональной службы занятости, продолжающаяся работа кадровых центров в рамках национального проекта «Кадры», а также усиление взаимодействия с работодателями. В настоящее время на портале «Работа России» размещено свыше 17,4 тысячи региональных вакансий», – отметил министр труда и социальной защиты Денис Давыдов.