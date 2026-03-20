Саратовская область сохраняет высокие позиции в федеральном рейтинге регионов по уровню безработицы

Новости
По итогам IV квартала 2025 года Саратовская область входит в топ-20 регионов в рейтинге по уровню безработицы и находится в настоящее время на 13 месте. Итоги исследования опубликовало сегодня РИА Новости.



Рейтинг подготовлен Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» по данным официальной статистики.

Уровень безработицы, рассчитываемой по стандартам МОТ, в IV квартале 2025 года составил 1,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 0,2 процентных пункта.
При этом среднее время поиска работы для саратовцев является одним из самых минимальных по стране и составляет 1,7 месяца по итогам III квартала прошлого года. По этому показателю регион занимает 3 место в рейтинге.

«В целом по итогам 2025 года регистрируемая безработица также продолжает оставаться на минимальном уровне – 0,3%. Сохранения стабильных показателей в этом направлении позволяет добиться модернизация региональной службы занятости, продолжающаяся работа кадровых центров в рамках национального проекта «Кадры», а также усиление взаимодействия с работодателями. В настоящее время на портале «Работа России» размещено свыше 17,4 тысячи региональных вакансий», – отметил министр труда и социальной защиты Денис Давыдов.