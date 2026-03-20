Семь часов борьбы за жизнь: специалисты кардиодиспансера провели уникальную операцию

Хирурги Областного клинического кардиологического диспансера успешно прооперировали пациентку с расслоением аорты I типа.Расслоение аорты - это жизнеугрожающий диагноз и одна из наиболее опасных сосудистых патологий, которая без своевременного хирургического вмешательства может привести к летальному исходу.Пациентка поступила в диспансер февральским вечером в экстренном порядке. По результатам обследования было выявлено расслоение аорты I типа, осложненное острой тяжелой недостаточностью аортального клапана.В связи с высоким риском разрыва сосуда и развития необратимых нарушений кровообращения медицинским консилиумом было принято решение об экстренном оперативном вмешательстве.Операция, относящаяся к категории высокой сложности в сосудистой хирургии, продолжалась около семи часов. Хирургическая бригада работала в условиях высокого рисков кровотечения и нарушения кровоснабжения органов, что требовало от всего персонала предельной концентрации и слаженности действий.Благодаря высокому профессионализму и командной работе сотрудников кардиодиспансера вмешательство прошло успешно. После завершения операции пациентка была переведена в отделение реанимации, где врачи стабилизировали ее состояние. В настоящее время курс послеоперационного восстановления завершен, пациентка выписана из стационара под амбулаторное наблюдение.«Данный клинический случай — яркий пример эффективности работы экстренной кардиохирургической службы. Такое возможно исключительно благодаря слаженной, без преувеличения, ювелирной работе всех медиков, участвовавших в сопровождении данного случая. Каждый участник процесса, от реаниматолога до санитарки, внес вклад в спасение жизни пациентки. Поздравляю всех с успехом!», - прокомментировал министр здравоохранения Владимир Дудаков.В состав медицинской бригады, участвовавшей в спасении, вошли врач-трансфузиолог Валерий Кондауров, врач-реаниматолог Михаил Карякин, оперирующий хирург Ильдар Шамуков, ассистенты Дмитрий Тычков и Вера Белова, анестезиолог Юлия Челак, перфузиолог Александр Титенко, операционная сестра Юлия Касай, медицинские сестры-анестезисты Анджелика Иночкина и Елена Полякова, лечащий врач Елена Тычкова, младший медицинский персонал и специалисты лабораторной службы: санитарка Марина Карпова, фельдшеры-лаборанты Анастасия Конаныхина и Анастасия Сушкина.