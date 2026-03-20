20 марта 2026 ПЯТНИЦА
Новости
10:00 | 20 марта
Семь часов борьбы за жизнь: специалисты кардиодиспансера провели уникальную операцию
09:00 | 20 марта
Роман Бусаргин рассказал о механизмах развития территории Саратова
18:52 | 19 марта
Суд оштрафовал гражданина, ударившего учительницу на избирательном участке
16:00 | 19 марта
Состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Балашовского района.
15:30 | 19 марта
Политолог – об оправдании саратовских спасателей: «Они действовали исключительно в интересах службы»
14:00 | 19 марта
Саратовская молодежь встретилась с ветераном спецподразделения Росгвардии
13:30 | 19 марта
99 студентов и школьников представят регион в межрегиональном этапе чемпионата «Профессионалы»
12:30 | 19 марта
Весенний паводок в Саратовской области находится под контролем  
11:28 | 19 марта
Саратовские школьники примут участие в заключительном этапе ВсОШ
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Хирурги Областного клинического кардиологического диспансера успешно прооперировали пациентку с расслоением аорты I типа.
Расслоение аорты - это жизнеугрожающий диагноз и одна из наиболее опасных сосудистых патологий, которая без своевременного хирургического вмешательства может привести к летальному исходу.

Пациентка поступила в диспансер февральским вечером в экстренном порядке. По результатам обследования было выявлено расслоение аорты I типа, осложненное острой тяжелой недостаточностью аортального клапана.
В связи с высоким риском разрыва сосуда и развития необратимых нарушений кровообращения медицинским консилиумом было принято решение об экстренном оперативном вмешательстве.

Операция, относящаяся к категории высокой сложности в сосудистой хирургии, продолжалась около семи часов. Хирургическая бригада работала в условиях высокого рисков кровотечения и нарушения кровоснабжения органов, что требовало от всего персонала предельной концентрации и слаженности действий.

Благодаря высокому профессионализму и командной работе сотрудников кардиодиспансера вмешательство прошло успешно. После завершения операции пациентка была переведена в отделение реанимации, где врачи стабилизировали ее состояние. В настоящее время курс послеоперационного восстановления завершен, пациентка выписана из стационара под амбулаторное наблюдение.

«Данный клинический случай — яркий пример эффективности работы экстренной кардиохирургической службы. Такое возможно исключительно благодаря слаженной, без преувеличения, ювелирной работе всех медиков, участвовавших в сопровождении данного случая. Каждый участник процесса, от реаниматолога до санитарки, внес вклад в спасение жизни пациентки. Поздравляю всех с успехом!», - прокомментировал министр здравоохранения Владимир Дудаков.

В состав медицинской бригады, участвовавшей в спасении, вошли врач-трансфузиолог Валерий Кондауров, врач-реаниматолог Михаил Карякин, оперирующий хирург Ильдар Шамуков, ассистенты Дмитрий Тычков и Вера Белова, анестезиолог Юлия Челак, перфузиолог Александр Титенко, операционная сестра Юлия Касай, медицинские сестры-анестезисты Анджелика Иночкина и Елена Полякова, лечащий врач Елена Тычкова, младший медицинский персонал и специалисты лабораторной службы: санитарка Марина Карпова, фельдшеры-лаборанты Анастасия Конаныхина и Анастасия Сушкина.