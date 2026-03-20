Роман Бусаргин рассказал о механизмах развития территории Саратова

Отвечая на вопрос жителей, губернатор отметил, что сейчас в сфере масштабного благоустройства и строительства начинается новый этап развития, где приоритетом является создание комфортных условий для граждан. Одним из ключевых механизмов станет комплексное развитие территорий. Он позволяет активнее освобождать земельные участки от ветхого и уже расселенного жилья, за счёт чего повышается градостроительный потенциал.«У нас в прошлом году в целом по региону введено почти 1,1 млн квадратных метров жилья, что больше, чем в 2024 году. Есть механизм комплексного развития территории. Он предполагает строительство новых зданий, но с учетом сохранения исторического наследия. На сегодняшний день у нас сформировано более 10 таких площадок. Застройщики активно интересуются этим направлением. Самое главное, что это выгодно и жителям домов, находящихся в аварийном состоянии, поскольку они получают гарантии на новое жилье или компенсации, позволяющие приобрести комфортное жилье, при реализации таких механизмов», - пояснил Роман Бусаргин.