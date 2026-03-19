Состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Балашовского района.
На заседании присутствовали министр внутренней региональной и муниципальной политики Александр Милованов, депутат областной Думы Сергей Гладков.
По итогам заседания конкурсной комиссией отобраны кандидатуры Олега Дубовенко и Романа Глухова.
Избрание главы района из числа представленных конкурсной комиссией кандидатур состоится на следующем заседании районного Собрания.
