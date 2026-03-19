Политолог – об оправдании саратовских спасателей: «Они действовали исключительно в интересах службы»
В Октябрьском районном суде Саратова завершилось рассмотрение дела в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении бывших сотрудников областной службы спасения. Их подозревали в превышении должностных полномочий при закупке катера T-Rex 40, который используется для аварийно-спасательных работ. Вчера судья Ксения Кузнецова вынесла оправдательный приговор в отношении Павла Корикова и Дмитрия Илларионова за отсутствием состава преступления, также признано их право на реабилитацию.
Политолог Михаил Шмырев отметил важность решения суда в отношении саратовских спасателей, действовавших исходя из принципов законности и интересов службы.
- С самого начала была уверенность, что справедливость должна восторжествовать. Так оно и случилось. Этот оправдательный приговор – подтверждение преданности делу Павла Корикова и Дмитрия Илларионова и законности всех их действий. Катер T-Rex 40 – это современное и надежное судно, которое значительно повышает эффективность спасательных операций, в том числе и в сложных погодных условиях, где промедление может стоить жизни людей.
Закупка была проведена в рамках установленных процедур, с соблюдением законодательства и принципов прозрачности. Экспертизы и свидетельские показания подтвердили не только соответствие катера заявленным характеристикам, но и его высокую функциональность, необходимую для спасения людей.