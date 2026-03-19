Саратовская молодежь встретилась с ветераном спецподразделения Росгвардии
В Саратове в кинотеатре «Победа» состоялась встреча молодежи областного центра с ветераном боевых действий, участником специальной военной операции, ветераном ОМОН «Патриот» Управления Росгвардии по Саратовской области Андреем Максимовым. Мероприятие было приурочено к 10-летию образования Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и 215-й годовщине формирования войск правопорядка.
Перед началом официальной части для студентов и школьников выступили кинологи ОМОН «Патриот». Сотрудники спецподразделения продемонстрировали зрителям навыки служебных собак при задержании условных нарушителей и поиске опасных предметов.
Встреча прошла в формате открытого диалога молодежи с героем нашего времени, посвятившим служению Родине более 30 лет.
В ходе живого общения участники мероприятия смогли задать интересующие вопросы, узнать биографию ветерана, историю его государственных наград и особенности службы в спецподразделении. В мероприятии приняли участие ветераны ОМОН и войск национальной гвардии, а также ветеран боевых действий, участник региональной программы «Наши герои» Ельтай Иманкулов.
