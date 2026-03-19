99 студентов и школьников представят регион в межрегиональном этапе чемпионата «Профессионалы»

Студенты саратовских колледжей и школьники региона готовятся к участию в итоговом (межрегиональном) этапе Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Соревнования пройдут по 99 компетенциям с 30 марта по 30 апреля на площадках в разных регионах страны, а также с 1 апреля по 21 августа — на площадках предприятий-партнеров.Саратовскую область представят 88 студентов в основной возрастной категории и 11 школьников в категории «Юниоры». География выступлений охватывает 20 городов России — от Москвы и Санкт-Петербурга до Сахалина и Приморского края. Самый дальний маршрут предстоит участникам компетенций «Моушн Дизайн» и «Технологии информационного моделирования BIM» — они будут соревноваться на Сахалине.«99 студентов и школьников по каждой компетенции вышли в межрегиональный этап. Это уже большое достижение и результат серьезной работы самих ребят, их наставников и всей системы среднего профессионального образования региона. Конкуренция будет высокая, но мы уверены, что наши участники достойно проявят себя и покажут высокий уровень подготовки», - отметила заместитель министра Людмила Григорьева.В составе делегации не только студенты, но и эксперты-наставники, которые будут сопровождать конкурсантов и оценивать выступления участников.Финал чемпионата «Профессионалы» пройдет по итогам межрегиональных соревнований. В программе финала запланированы не только конкурсные испытания, но и масштабные деловые и профориентационные мероприятия, где работодатели смогут познакомиться с будущими специалистами.