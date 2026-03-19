19 марта 2026 ЧЕТВЕРГ
16:00 | 19 марта
Состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Балашовского района.
15:30 | 19 марта
Политолог – об оправдании саратовских спасателей: «Они действовали исключительно в интересах службы»
14:00 | 19 марта
Саратовская молодежь встретилась с ветераном спецподразделения Росгвардии
13:30 | 19 марта
99 студентов и школьников представят регион в межрегиональном этапе чемпионата «Профессионалы»
12:30 | 19 марта
Весенний паводок в Саратовской области находится под контролем  
11:28 | 19 марта
Саратовские школьники примут участие в заключительном этапе ВсОШ
19:47 | 18 марта
В СГУ пройдет межрегиональный PR-фестиваль
18:00 | 18 марта
На заседании комитета регпарламента обсудили информирование участников СВО о мерах поддержки
17:30 | 18 марта
Российский мессенджер MAX доступен при ограничении мобильного интернета
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
99 студентов и школьников представят регион в межрегиональном этапе чемпионата «Профессионалы»

Студенты саратовских колледжей и школьники региона готовятся к участию в итоговом (межрегиональном) этапе Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Соревнования пройдут по 99 компетенциям с 30 марта по 30 апреля на площадках в разных регионах страны, а также с 1 апреля по 21 августа — на площадках предприятий-партнеров.
 
Саратовскую область представят 88 студентов в основной возрастной категории и 11 школьников в категории «Юниоры». География выступлений охватывает 20 городов России — от Москвы и Санкт-Петербурга до Сахалина и Приморского края. Самый дальний маршрут предстоит участникам компетенций «Моушн Дизайн» и «Технологии информационного моделирования BIM» — они будут соревноваться на Сахалине.
 
«99 студентов и школьников по каждой компетенции вышли в межрегиональный этап. Это уже большое достижение и результат серьезной работы самих ребят, их наставников и всей системы среднего профессионального образования региона. Конкуренция будет высокая, но мы уверены, что наши участники достойно проявят себя и покажут высокий уровень подготовки», - отметила заместитель министра Людмила Григорьева.
 
В составе делегации не только студенты, но и эксперты-наставники, которые будут сопровождать конкурсантов и оценивать выступления участников.
 
Финал чемпионата «Профессионалы» пройдет по итогам межрегиональных соревнований. В программе финала запланированы не только конкурсные испытания, но и масштабные деловые и профориентационные мероприятия, где работодатели смогут познакомиться с будущими специалистами.
 