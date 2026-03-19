Весенний паводок в Саратовской области находится под контролем  

В районах области облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха от 0 до +3. Ветер северо-восточный, 1-2 м/с. Вечером от 0 до +4, ожидаются осадки в виде небольшого дождя.На сегодняшний день, по данным специалистов, паводковая обстановка на региональных автомобильных дорогах и мостах стабильная, переливы и подтопления отсутствуют. Дорожными службами выполнена очистка 4077 водопропускных труб.На территории всей области проезд по региональным дорогам обеспечен.Дорожные службы осуществляют постоянное круглосуточное дежурство и следят за состоянием дорог на территории 41 района области.По данным областной службы спасения, сейчас на 12 малых реках наблюдается движение льда.О ситуации на региональных дорогах можно узнать, обратившись в центральную диспетчерскую службу, по телефону: 8(8452) 499-227.