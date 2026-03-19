19 марта 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:00 | 19 марта
Состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Балашовского района.
Саратовские школьники примут участие в заключительном этапе ВсОШ

Новости
Более 9 тысяч учеников из всех регионов страны приглашены к участию в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников. Финальные состязания по 24 общеобразовательным предметам проходят с 14 марта по 3 мая.

 
 
«Всероссийская олимпиада школьников на протяжении многих лет по праву является главным интеллектуальным турниром страны, и ежегодно она объединяет миллионы ребят. Для них эти состязания открывают новые образовательные перспективы. Учащиеся, показавшие наилучшие результаты, получат дипломы победителей и призеров, а значит, возможность поступить в ведущие российские вузы без вступительных испытаний по соответствующему профилю. Этим правом школьники могут воспользоваться в течение четырех лет», – подчеркнул министр просвещения России Сергей Кравцов.
 
«В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие более 1,5 тысячи ребят со всей области. Это те, кто уже прошел отбор на муниципальном уровне и доказал, что умеет мыслить нестандартно, глубоко знает предмет и готов решать сложные задачи. По итогам всех олимпиад были определены 78 победителей и 255 призеров. Отбор финалистов еще идет, но уже сейчас определены участники по 13 предметам, ими стали 26 саратовских школьников. Это не только большая честь, но и важный шаг в их образовательном пути, который открывает новые перспективы развития», - отметил заместитель министра образования Никита Вдовин.
 
Посмотреть фоторепортажи и узнать подробнее о том, как проходит заключительный этап олимпиады можно в «Дневнике олимпиады». Торжественные церемонии открытия и закрытия финала олимпиады по всем предметам, а также мероприятия, посвященные Году единства народов России, будут транслироваться в прямом эфире.
 
Напомним, Всероссийская олимпиада школьников реализуется Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта Президента Владимира Путина «Молодежь и дети».
 