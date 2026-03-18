В СГУ пройдет межрегиональный PR-фестиваль
Студенты направления "Рекламы и связи с общественностью" СГУ имени Н.Г. Чернышевского второй год подряд организуют студенческий PR-фестиваль "ЗАПРОСТО". В этом году география участников расширилась.
Мероприятие пройдет 8-9 апреля в XII корпусе СГУ им Н.Г. Чернышевского на юридическом факультете.
ЗАПРОСТО – студенческий PR-фестиваль, объединяющий начинающих и опытных специалистов по связям с общественностью.
В этом году фестиваль выходит на региональный уровень — к участию присоединились 26 команд из Волгограда, Воронежа, Самары, Тамбова и Саратова.
Программа включает студенческий конкурс PR-проектов для организаций региона, мастер-классы от специалистов отрасли, профессиональные игры, образовательные и развлекательные активности.
Оценивать работы будут эксперты - руководители рекламных и PR-агентства, а также практикующие специалисты по связям с общественностью ведущих саратовских компаний.
Уже сейчас участники ЗАПРОСТО работают над проектами по брифам.
