В СГУ пройдет межрегиональный PR-фестиваль

Мероприятие пройдет 8-9 апреля в XII корпусе СГУ им Н.Г. Чернышевского на юридическом факультете.ЗАПРОСТО – студенческий PR-фестиваль, объединяющий начинающих и опытных специалистов по связям с общественностью.В этом году фестиваль выходит на региональный уровень — к участию присоединились 26 команд из Волгограда, Воронежа, Самары, Тамбова и Саратова.Программа включает студенческий конкурс PR-проектов для организаций региона, мастер-классы от специалистов отрасли, профессиональные игры, образовательные и развлекательные активности.Оценивать работы будут эксперты - руководители рекламных и PR-агентства, а также практикующие специалисты по связям с общественностью ведущих саратовских компаний.Уже сейчас участники ЗАПРОСТО работают над проектами по брифам.