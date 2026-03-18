На заседании комитета регпарламента обсудили информирование участников СВО о мерах поддержки

Как рассказала первый заместитель министра труда и социальной защиты Наталия Гурьева, по линии министерства информационно-разъяснительная работа ведется на постоянной основе с привлечением различных ресурсов.Для прямого информирования о действующих мерах социальной поддержки населения области, в том числе участников СВО, сотрудники подведомственных министерству учреждений выезжают в удаленные от областного центра населенные пункты, участвуют в собраниях и сходах граждан, проводимых в муниципальных образованиях, а также проводят личные приемы граждан.На региональном уровне действует межведомственная комиссия по поддержке участников СВО и членов их семей. Для максимальной поддержки, а также в целях обеспечения индивидуального подхода к каждому во всех районах области созданы муниципальные рабочие группы, в состав которых входят: главы муниципальных районов и их заместители в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социальной сфере, представители военкоматов, руководители учреждений, подведомственных министерству труда и социальной защиты области, организаций здравоохранения, социальные координаторы филиала Государственного фонда «Защитники Отечества», представители общественных организаций.Кроме того, министерство заключило ряд соглашений с заинтересованными организациями, в которых прописаны пункты о взаимодействии в части информационного обеспечения.По словам Наталии Гурьевой, для бойцов и их близких важно не только получать информацию о мерах поддержки, но и иметь возможность обратной связи. Поэтому руководителями министерства и уполномоченными на то лицами проводятся личные приемы граждан, специалисты отвечают на обращения или задаваемые вопросы, во всех 39 комплексных центрах соцобслуживания населения за семьями участников СВО закреплены ответственные лица, выявляется потребность в оказании социальной помощи, решении социально-бытовых вопросов.Подробную информацию о социальных программах, льготах и пособиях предоставляет официальный сайт министерства, где информация о действующих социальных выплатах и условиях их предоставления регулярно обновляется. Важным ресурсом является портал «Навигатор мер социальной поддержки Саратовской области», на котором функционирует раздел «Защитники Отечества». Информация размещается в СМИ, на стендах и экранах социозащитных учреждений и кадровых центров, выходят теле-, радиосюжеты.Отвечая на вопросы представителей депутатского корпуса, первый заместитель министра труда и социальной защиты рассказала, что источниками являются различные каналы коммуникации и форматы, позволяющие каждому выбрать удобный способ получения актуальной информации. Притом каждый ресурс эффективен по-своему. Но, когда речь заходит о решении вопросов, требующих глубокого анализа, ни один дистанционный канал в информационном пространстве не сравнится с личным консультированием специалистов.«В Саратовской области выстроена комплексная межведомственная система оказания помощи участникам специальной военной операции и членам их семей, в реализации которой принимают участие все структуры и ведомства. Сейчас в общей сложности насчитывается более 30 мер поддержки данной категории граждан», – подчеркнула Наталия Гурьева.