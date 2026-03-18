18 марта 2026 СРЕДА
Новости
19:47 | 18 марта
В СГУ пройдет межрегиональный PR-фестиваль
18:00 | 18 марта
На заседании комитета регпарламента обсудили информирование участников СВО о мерах поддержки
17:30 | 18 марта
Российский мессенджер MAX доступен при ограничении мобильного интернета
16:30 | 18 марта
Более 600 детей обрели семьи в 2025 году
16:29 | 18 марта
Льготные микрозаймы помогают молодым предпринимателям развивать свое дело
15:30 | 18 марта
Открылась выставка «Сталь и Нежность» о женщинах-участницах СВО
14:30 | 18 марта
В ближайшую субботу стартует сезон весенней охоты
13:30 | 18 марта
Телебашня в Саратове отпразднует годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией праздничной подсветкой
12:30 | 18 марта
В честь 65-летия полёта Юрия Гагарина готовится масштабная культурная программа
12:00 | 18 марта
Саратовская общественница отметила достижения региона по снижению времени на поиск работы
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Информирование участников специальной военной операции и их близких о мерах социальной поддержки стало одним из основных вопросов повестки дня заседании комитета Саратовской областной Думы по делам ветеранов.

Как рассказала первый заместитель министра труда и социальной защиты Наталия Гурьева, по линии министерства информационно-разъяснительная работа ведется на постоянной основе с привлечением различных ресурсов.
Для прямого информирования о действующих мерах социальной поддержки населения области, в том числе участников СВО, сотрудники подведомственных министерству учреждений выезжают в удаленные от областного центра населенные пункты, участвуют в собраниях и сходах граждан, проводимых в муниципальных образованиях, а также проводят личные приемы граждан.
          На региональном уровне действует межведомственная комиссия по поддержке участников СВО и членов их семей. Для максимальной поддержки, а также в целях обеспечения индивидуального подхода к каждому во всех районах области созданы муниципальные рабочие группы, в состав которых входят: главы муниципальных районов и их заместители в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социальной сфере, представители военкоматов, руководители учреждений, подведомственных министерству труда и социальной защиты области, организаций здравоохранения, социальные координаторы филиала Государственного фонда «Защитники Отечества», представители общественных организаций.
Кроме того, министерство заключило ряд соглашений с заинтересованными организациями, в которых прописаны пункты о взаимодействии в части информационного обеспечения.
По словам Наталии Гурьевой, для бойцов и их близких важно не только получать информацию о мерах поддержки, но и иметь возможность обратной связи. Поэтому руководителями министерства и уполномоченными на то лицами проводятся личные приемы граждан, специалисты отвечают на обращения или задаваемые вопросы, во всех 39 комплексных центрах соцобслуживания населения за семьями участников СВО закреплены ответственные лица, выявляется потребность в оказании социальной помощи, решении социально-бытовых вопросов.
Подробную информацию о социальных программах, льготах и пособиях предоставляет официальный сайт министерства, где информация о действующих социальных выплатах и условиях их предоставления регулярно обновляется. Важным ресурсом является портал «Навигатор мер социальной поддержки Саратовской области», на котором функционирует раздел «Защитники Отечества». Информация размещается в СМИ, на стендах и экранах социозащитных учреждений и кадровых центров, выходят теле-, радиосюжеты.
Отвечая на вопросы представителей депутатского корпуса, первый заместитель министра труда и социальной защиты рассказала, что источниками являются различные каналы коммуникации и форматы, позволяющие каждому выбрать удобный способ получения актуальной информации. Притом каждый ресурс эффективен по-своему. Но, когда речь заходит о решении вопросов, требующих глубокого анализа, ни один дистанционный канал в информационном пространстве не сравнится с личным консультированием специалистов.
«В Саратовской области выстроена комплексная межведомственная система оказания помощи участникам специальной военной операции и членам их семей, в реализации которой принимают участие все структуры и ведомства. Сейчас в общей сложности насчитывается более 30 мер поддержки данной категории граждан», – подчеркнула Наталия Гурьева.
 