Российский мессенджер MAX доступен при ограничении мобильного интернета

Получать доступ к наиболее востребованным государственным услугам и быть на связи саратовцы могут в любое время с использованием мессенджера МАХ. Он создан для коммуникации и предоставления услуг населению. Его главная особенность – наличие государственных сервисов за счет интеграции с порталом Госуслуги.«Национальный мессенджер МАХ продолжает сохранять свой функционал и обеспечивать бесперебойную работу даже в условиях временных ограничений мобильной сети. Он входит в список социально значимых сервисов и сайтов – так называемый «белый список», который запущен Минцифры России совместно с операторами связи «большой четверки» (МТС, Билайн, Мегафон, Т2)», - рассказал министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.Вся инфраструктура платформы находится на территории России, что гарантирует надежное хранение данных и защиту пользователей.Для повышения информационной безопасности и сохранности личных данных в мессенджере МАХ пользователям в профиле доступна возможность подключения безопасного режима, который позволяет:- скрыть свой профиль из поиска;- принимать звонки только от людей из списка контактов;- получать приглашения в чаты только с теми, с кем Вы уже общались.Также для защиты своих данных при входе в мессенджер необходимо использовать двухфакторную аутентификацию с настройкой пароля для входа и функцию «Семейная защита», которая поможет оградить близких от опасных контактов, спама и нежелательного контента. Их подключение доступно в разделе «Безопасность».