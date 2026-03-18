Открылась выставка «Сталь и Нежность» о женщинах-участницах СВО

17 марта в саратовском музее истории СВО начала работу выставка «Сталь и Нежность», посвященная саратовским женщинам, участвовавшим в специальной военной операции (СВО). Экспозиция рассказывает о подвигах Марии Гордиенко, Марины Кочановой, Оксаны Эбель, Ирины Семенюта и Натальи Овсянниковой — обычных жительниц области, которые оставили мирные профессии ради службы Родине.В мирной жизни героини работали педагогами, медиками и офисными сотрудницами. Сегодня среди них военные медики, оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и связисты. Особое место в экспозиции занимает прапорщик Мария Гордиенко (позывной «Кроха»), участница кадровой программы «Наши герои». С 2022 по 2025 год она выполняла боевые задачи в зоне СВО в качестве техника бронетанковой службы, получила ранение и награждена медалями Жукова, Суворова, «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть II степени».- В зале музея пять потрясающих фотопортретов, снятых саратовским фотографом Александром Курковым, и личные вещи этих женщин: армейская форма рядом с гражданской одеждой, пульт от БПЛА, радиостанция, предметы солдатского быта. Этот контраст «стали и нежности» бьет прямо в сердце. Первыми выставку посмотрели участники СВО и родственники наших героев. Выставка уникальна содержанием, экспозицией и тем, что героини здесь, с нами, в зале. Эти девушки в тяжелый час выбрали неженскую профессию — защищать Родину. Обязательно сходите — это не просто экспозиция, это настоящие истории о силе наших современниц, - отметила министр культуры Наталия Щелканова.Экспозиция работает до 1 июля 2026 года. Вход свободный.Министерство культуры области