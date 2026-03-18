18 марта 2026
19:47 | 18 марта
18:00 | 18 марта
17:30 | 18 марта
16:30 | 18 марта
Более 600 детей обрели семьи в 2025 году
16:29 | 18 марта
15:30 | 18 марта
14:30 | 18 марта
13:30 | 18 марта
12:30 | 18 марта
12:00 | 18 марта
Заместитель министра образования Саратовской области Галина Калягина выступила на заседании комитета по социальной политике областной Думы с докладом о реализации мероприятий по обеспечению семейного устройства детей-сирот.



В 2025 году в области сохранилась положительная динамика устройства детей в семьи: 625 детей обрели новые семьи, а с учетом возврата в кровные семьи этот показатель достиг 738 детей. В результате региональный банк данных о детях-сиротах сократился на 8% и сегодня содержит сведения о 501 ребенке, при этом большинство из них - дети старше 7 лет.

«Приоритетным направлением работы остается сохранение ребенка в кровной семье, и здесь фиксируется положительная динамика: 113 детей возвращены биологическим родителям, что превышает показатели предыдущего года. Основной формой семейного устройства остается опека - 61%, также в регионе действуют 349 приемных семей и более тысячи детей воспитываются в семьях усыновителей», – отметила Галина Владимировна.

Для предотвращения отказов от опеки, в области создана разветвленная сеть сопровождения - 52 организации оказывают профессиональную поддержку замещающим семьям, включая онлайн-консультирование в отдаленных территориях. Услуги по сопровождению получили около 2000 семей.

Область продолжает сотрудничество с социально ориентированными некоммерческими организациями, включая «Ассоциацию приемных семей», организацию поддержки семьи и детства «Всегда рядом» и фонд «Измени одну жизнь», которые помогают в устройстве детей в семьи и профилактике отказов.