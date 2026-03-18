Саратовская общественница отметила достижения региона по снижению времени на поиск работы

Член Общественной палаты Саратовской области, председатель Общественного совета при министерстве труда и социальной защиты Татьяна Топилина прокомментировала результаты исследования, согласно которому Саратовская область вошла в топ-3 российских регионов по среднему времени, затрачиваемому на поиск работы.Напомним, рейтинг был подготовлен Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» по данным официальной статистики.По словам общественницы, данный показатель свидетельствует об эффективности региональной политики в сфере содействия занятости.«Кадровые центры сегодня являются важными участниками регионального рынка труда, при этом у них есть все ресурсы для выполнения поставленных задач. В прошлом году мы с членами Общественного совета при региональном минтруде ознакомились с работой модернизированных кадровых центров под брендом «Работа России». Это совершенно новый формат работы. Здесь специалисты внимательно работают адресно с каждым клиентом, помогают людям подбирать вакансии, подходящие именно им, и учитывают их жизненные обстоятельства. Для работодателей проводят консультации, чтобы их предложения выглядели привлекательнее для тех, кто ищет работу. Безусловно, благодаря этому жители находят новую работу заметно быстрее. Есть хорошие возможности для бесплатного профессионального обучения и получения новой профессии под запросы работодателя, что существенно сокращает время, которое тратится на поиск работы», – отметила Татьяна Михайловна.