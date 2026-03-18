Телебашня в Саратове отпразднует годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией праздничной подсветкой
18 марта телебашня филиала РТРС «Саратовский ОРТПЦ» включит праздничную иллюминацию в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Телебашня окрасится цветами российского триколора. На медиафасаде появится бегущая строка «Россия-Крым», «День воссоединения Крыма с Россией». Башню украсят красочные переливы и салют.
Праздничный сценарий подсветки будет работать с 19.00 до 23.00.
День воссоединения Крыма с Россией — историческое событие, произошедшее в 2014 году. 18 марта подписан договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.
Филиал РТРС «Саратовский ОРТПЦ»
