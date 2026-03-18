Для тепличного комплекса Саратовской области будет разработана программа развития

просмотров: 122

Сегодня на 18 гектарах в теплицах выращивают огурцы, томаты, болгарский перец, баклажаны, производят яблоки и сок прямого отжима. Продукцию поставляют не только на саратовские рынки, но и в другие регионы. В 2025 году произведено свыше 5,8 тысячи тонн тепличных овощей. По словам руководства, в прошлом году приобрели дополнительное оборудование и технику, которые позволяют повышать урожайность. Сейчас рассматривается вопрос о расширении производственной линейки и выпуске новых продуктов питания.Губернатор Роман Бусаргин отметил, что со стороны регионального правительства предприятию будет оказываться всесторонняя поддержка. Отдельно обсуждался вопрос взаимодействия с образовательными учреждениями для формирования кадрового резерва для сельхозтоваропроизводителя. При необходимости к этой работе также подключится председатель комитета по аграрным вопросам в областной думе Антонина Галяшкина.«У предприятия, с учетом конкуренции на рынке, должна быть собственная программа развития. Данный вопрос будем рассматривать на областном уровне совместно с депутатским корпусом. Предприятие должно развиваться. В части решения кадровых вопросов, подключим министерство образования области. В регионе есть аграрные колледжи, где готовят хороших специалистов. Будем рассматривать вопросы о прохождении студентами практики на предприятии, развитии такого вида сотрудничества между учреждениями СПО и АО «Волга», внедрения механизмов целевого обучения», - резюмировал Роман Бусаргин.Глава региона отметил, что при этом предприятию также необходимо активнее участвовать в различных проектах и программах поддержки сельхозтоваропроизводителей. Необходимая помощь со стороны власти здесь также будет оказана.