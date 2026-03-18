19:47 | 18 марта
В СГУ пройдет межрегиональный PR-фестиваль
18:00 | 18 марта
На заседании комитета регпарламента обсудили информирование участников СВО о мерах поддержки
17:30 | 18 марта
Российский мессенджер MAX доступен при ограничении мобильного интернета
16:30 | 18 марта
Более 600 детей обрели семьи в 2025 году
16:29 | 18 марта
Льготные микрозаймы помогают молодым предпринимателям развивать свое дело
15:30 | 18 марта
Открылась выставка «Сталь и Нежность» о женщинах-участницах СВО
14:30 | 18 марта
В ближайшую субботу стартует сезон весенней охоты
13:30 | 18 марта
Телебашня в Саратове отпразднует годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией праздничной подсветкой
12:30 | 18 марта
В честь 65-летия полёта Юрия Гагарина готовится масштабная культурная программа
12:00 | 18 марта
Саратовская общественница отметила достижения региона по снижению времени на поиск работы
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Для тепличного комплекса Саратовской области будет разработана программа развития

Вопросы развития одного из крупных производителей овощей на территории Саратовской области обсудил губернатор Роман Бусаргин с руководством АО «Волга» во время рабочего визита в Балаковский район.



Сегодня на 18 гектарах в теплицах выращивают огурцы, томаты, болгарский перец, баклажаны, производят яблоки и сок прямого отжима. Продукцию поставляют не только на саратовские рынки, но и в другие регионы. В 2025 году произведено свыше 5,8 тысячи тонн тепличных овощей. По словам руководства, в прошлом году приобрели дополнительное оборудование и технику, которые позволяют повышать урожайность. Сейчас рассматривается вопрос о расширении производственной линейки и выпуске новых продуктов питания.

Губернатор Роман Бусаргин отметил, что со стороны регионального правительства предприятию будет оказываться всесторонняя поддержка. Отдельно обсуждался вопрос взаимодействия с образовательными учреждениями для формирования кадрового резерва для сельхозтоваропроизводителя. При необходимости к этой работе также подключится председатель комитета по аграрным вопросам в областной думе Антонина Галяшкина.

«У предприятия, с учетом конкуренции на рынке, должна быть собственная программа развития. Данный вопрос будем рассматривать на областном уровне совместно с депутатским корпусом. Предприятие должно развиваться. В части решения кадровых вопросов, подключим министерство образования области. В регионе есть аграрные колледжи, где готовят хороших специалистов. Будем рассматривать вопросы о прохождении студентами практики на предприятии, развитии такого вида сотрудничества между учреждениями СПО и АО «Волга», внедрения механизмов целевого обучения», - резюмировал Роман Бусаргин.

Глава региона отметил, что при этом предприятию также необходимо активнее участвовать в различных проектах и программах поддержки сельхозтоваропроизводителей. Необходимая помощь со стороны власти здесь также будет оказана.