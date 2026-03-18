Аллея Героев в Саратове окрасилась в российский триколор

В преддверии двенадцатой годовщины воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией в Саратове на Аллее Героев в парке Победы состоялась патриотическая акция. Молодые жители региона собрались у мемориального комплекса «Журавли», чтобы выразить солидарность с историческим выбором жителей полуострова.Ключевым моментом мероприятия стало развертывание 100-метрового российского триколора. В акции приняли участие представители молодежных общественных организаций области, студенты высших и средних профессиональных учебных заведений, а также члены Общественной палаты Саратовской области.«Сегодня мы вспоминаем тот знаковый для всей нашей страны исторический день, когда Крым и Севастополь вернулись в родную гавань, вновь став неотъемлемой частью России, — отметил ветеран боевых действий, участник региональной программы «Наши Герои» капитан Даниил Янклович. — Символично, что акция проходит на Соколовой горе, на рубеже, где переплетаются воинская слава прошлого и надежды на мирное будущее. Такие мероприятия укрепляют национальное единство. Для меня этот день является особенным еще и потому, что офицерскую службу я начинал на Крымской земле, в городе-герое Керчи. Во время прохождения службы мне много раз доводилось быть свидетелем того, с какой душевной теплотой крымчане воспринимают это знаковое для России и Крыма событие. Наша святая обязанность — сохранять память о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией и передавать ее подрастающему поколению россиян».Организатором мероприятия выступило Саратовское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики области.