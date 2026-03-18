18 марта 2026 СРЕДА
Новости
19 тысяч абонентов «Газпром межрегионгаз Саратов» получили уведомления о возможном взыскании долга

Новости

Более 19 тыс. абонентов «Газпром межрегионгаз Саратов» получили в личном кабинете «Мой газ» уведомления о возможном обращении в суд в связи с наличием просроченной задолженности за потребленный газ.

В соответствии с действующим законодательством, при неоплате услуг газоснабжения в течение двух и более месяцев поставщик вправе инициировать судебное взыскание задолженности. В этом случае абоненту необходимо будет погасить не только основной долг, но и судебные расходы (от 2 тыс. рублей и выше).
При неисполнении судебного решения задолженность подлежит принудительному взысканию. Денежные средства могут быть списаны с банковских счетов должника, также возможно наложение ареста на имущество. При сумме задолженности свыше 30 тыс. рублей может быть временно ограничен выезд за пределы страны.
Кроме того, сведения о задолженности за коммунальные услуги, не погашенной в установленный срок, могут отражаться в кредитной истории и сохраняться в ней длительное время.
В целях недопущения правовых последствий абонентам рекомендуется проверить наличие задолженности за потребленный газ и погасить долг в кратчайшие сроки.