Саратовские пенсионеры выбирают здоровый образ жизни

просмотров: 122

Региональный этап Всероссийской спартакиады пенсионеров в минувшем году стал рекордсменом по числу участников - 38 команд из муниципальных районов области. По итогам турнира сформированная сборная достойно представила регион на Всероссийском этапе. Среди более чем 700 участников Татьяна Рехлина стала первой в плавании на дистанции 50 метров в категории 70+, а Ольга Баннова - третьей в настольном тенниске в категории до 70 лет.Такие результаты — яркое подтверждение того, что возраст не является препятствием для активной и насыщенной спортивной жизни. Саратовские пенсионеры продолжают вдохновлять своим примером и доказывают: движение — это энергия, здоровье и долголетие.