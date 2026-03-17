Саратовские пенсионеры выбирают здоровый образ жизни
По итогам 2025 года более 2100 жителей старшего поколения приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО. При этом свыше 850 человек успешно справились с испытаниями и подтвердили свою отличную физическую форму. Уже доброй традицией стало проведение фестиваля ГТО для участников возрастной категории 50+, который ежегодно объединяет любителей спорта со всей области.
Региональный этап Всероссийской спартакиады пенсионеров в минувшем году стал рекордсменом по числу участников - 38 команд из муниципальных районов области. По итогам турнира сформированная сборная достойно представила регион на Всероссийском этапе. Среди более чем 700 участников Татьяна Рехлина стала первой в плавании на дистанции 50 метров в категории 70+, а Ольга Баннова - третьей в настольном тенниске в категории до 70 лет.
Такие результаты — яркое подтверждение того, что возраст не является препятствием для активной и насыщенной спортивной жизни. Саратовские пенсионеры продолжают вдохновлять своим примером и доказывают: движение — это энергия, здоровье и долголетие.
