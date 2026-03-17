Количество участников общедомовых чатов в MAX в Саратовской области превысило 200 000 человек

Присоединиться к общедомовому чату можно двумя способами:1. Через приложение «Госуслуги.Дом».Установить на телефоне мобильное приложение «Госуслуги.Дом». Нажать кнопку «Домовой чат» (официальный чат дома в МАХ), расположенную на главной странице приложения.2. Обратиться в свою управляющую организацию.При отсутствии возможности использования мобильного приложения, необходимо обратиться в свою управляющую организацию, товарищество собственников или кооператив для получения ссылки на чат.Также, в Саратовской области продолжается интеграция организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства в единое цифровое пространство. На сегодняшний день собственные информационные каналы в мессенджере МАХ создали более 100 организаций. В их числе — ресурсоснабжающие предприятия, управляющие компании и региональные операторы.Официальные каналы являются основным источником информации о плановых и аварийных отключениях, ходе ремонтных работ, изменениях в законодательстве.Ознакомиться с полным списком участников и адресами их каналов можно по ссылке: https://vk.com/s/v1/doc/INbPe4fWqe9LHSd3gVAkBvajuawyGniZ-FZtGhXTNbczc03JHakДля присоединения к каналу своей УК или РСО необходимо найти нужную организацию через поиск в приложении MAX или перейти по прямой ссылке и «Подписаться».Государственная жилищная инспекция области