Количество участников общедомовых чатов в MAX в Саратовской области превысило 200 000 человек
Чаты позволяют собственникам помещений оперативно обсуждать насущные вопросы, касающиеся текущего ремонта и подготовки к отопительному сезону; благоустройства дворовых территорий и выбора подрядных организаций. Важно отметить, что чаты являются защищенным пространством для общения соседей и официальным каналом связи с управляющими компаниями, которые присутствуют в диалогах.
Присоединиться к общедомовому чату можно двумя способами:
1. Через приложение «Госуслуги.Дом».
Установить на телефоне мобильное приложение «Госуслуги.Дом». Нажать кнопку «Домовой чат» (официальный чат дома в МАХ), расположенную на главной странице приложения.
2. Обратиться в свою управляющую организацию.
При отсутствии возможности использования мобильного приложения, необходимо обратиться в свою управляющую организацию, товарищество собственников или кооператив для получения ссылки на чат.
Также, в Саратовской области продолжается интеграция организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства в единое цифровое пространство. На сегодняшний день собственные информационные каналы в мессенджере МАХ создали более 100 организаций. В их числе — ресурсоснабжающие предприятия, управляющие компании и региональные операторы.
Официальные каналы являются основным источником информации о плановых и аварийных отключениях, ходе ремонтных работ, изменениях в законодательстве.
Ознакомиться с полным списком участников и адресами их каналов можно по ссылке: https://vk.com/s/v1/doc/INbPe4fWqe9LHSd3gVAkBvajuawyGniZ-FZtGhXTNbczc03JHak
Для присоединения к каналу своей УК или РСО необходимо найти нужную организацию через поиск в приложении MAX или перейти по прямой ссылке и «Подписаться».
Государственная жилищная инспекция области
