В Саратове состоялся Первый форум юных креаторов «МОСТ»

просмотров: 131

Участники обсудили актуальность и востребованность применения искусственного интеллекта в креативной сфере.Своим опытом и знаниями поделились руководители школ креативных индустрий Саратова и Энгельса, а также директор Саратовского филиала государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» Дмитрий Андреев.Программа форума включала лекции от дизайнеров и специалистов ивент-индустрии, а также мастер-классы по различным направлениям творчества. Все мероприятия были направлены на объединение традиций и современных форм художественной интерпретации.Форум «МОСТ» стал площадкой для обмена опытом, вдохновения и развития творческого потенциала молодежи региона.