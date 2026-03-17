В Саратове состоялся Первый форум юных креаторов «МОСТ»
Школа креативных индустрий города Саратова при поддержке СОШ «Иволгино» организовала мероприятие, где собрались молодые таланты из разных районов области, а также преподаватели и специалисты творческих индустрий.
Участники обсудили актуальность и востребованность применения искусственного интеллекта в креативной сфере.
Своим опытом и знаниями поделились руководители школ креативных индустрий Саратова и Энгельса, а также директор Саратовского филиала государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» Дмитрий Андреев.
Программа форума включала лекции от дизайнеров и специалистов ивент-индустрии, а также мастер-классы по различным направлениям творчества. Все мероприятия были направлены на объединение традиций и современных форм художественной интерпретации.
Форум «МОСТ» стал площадкой для обмена опытом, вдохновения и развития творческого потенциала молодежи региона.
