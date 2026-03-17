Общество «Знание» запустило Всероссийский конкурс школьных музеев
До 29 апреля общество «Знание» принимает заявки на Всероссийский конкурс школьных музеев, организованный при поддержке Минпросвещения РФ. Победители получат оборудование для улучшения выставочного пространства.
Сотрудники школьных музеев могут подать заявку в одной из шести номинаций: «Лучшая историческая экспозиция», «Лучшая экспозиция, посвященная памяти защитников Отечества», «Лучшая этнографическая / краеведческая экспозиция», «Лучшая естественнонаучная экспозиция», «Лучшая экспозиция в сфере искусства и творчества» и «Лучшая экспозиция с уникальной тематикой». Также лучшие работы будут отмечены в специальной номинации «Лучшая музейная практика».
Конкурсантам предстоит провести просветительские мероприятия в школьных музеях, подготовить видеопрезентацию своей экспозиции и защитить практику по работе с обучающимися перед Экспертным советом. Подробная информация о каждом этапе доступна на сайте проекта. https://znanierussia.ru/konkurs-muzei?utm_source=PR&utm_medium=article&utm_campaign=znanie_konkurs_2026&utm_content=konkurs-release-mar26
Финальные испытания и церемония награждения пройдут в октябре на форуме «Память жива», организуемом Юнармией и Движением Первых в Москве. Там будет представлен сборник лучших музейных практик.
Все участники получат методическую и экспертную поддержку. Специально для них будут разработаны методические материалы по подготовке школьников-экскурсоводов и календарно-тематического плана работы музея, проведению экскурсий и др. Также конкурсантов ждут онлайн-встречи с наставниками из числа ведущих специалистов музейной и архивной деятельности и руководителей государственных музеев.
В призовой фонд входит оборудование и мебель для экспозиционного пространства, включая витрины с подсветкой для экспонатов, ноутбуки, презентационное оборудование и электронные интерактивные панели.
По информации Российского общества «Знание»
