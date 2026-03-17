«Хутор Чембарки» на Медведице пользуется туристической популярностью

просмотров: 128

«Развитие внутреннего туризма в Саратовской области идёт успешно благодаря поддержке местных властей и реализации национального проекта Президента рФ Владимира Путина «Туризм и гостеприимство». Министерство культуры области работает по направлению единой субсидии и модульных средств размещения, что позволяет создавать новые туристические объекты и повышать привлекательность территории.В качестве примера — наш проект «Хутор Чембарки» на берегу реки Медведицы в Лысогорском районе. Начали с покупки на личные средства нескольких соток земли, расширили до гектара. Теперь это туристическая база для водного маршрута «Лысые горы — Атаевка». Единственное в области место для байдарочников-каякеров с полной инфраструктурой. Провели более 50 походов, два соревнования и районный фестиваль», – рассказал руководитель кемпинга «Чембарки» в Лысогорском районе Виталий Лещев.По его словам, хутор посещают транзитные туристы, семьи с детьми, пожилые гости, местные жители, фермеры. Совместная работа бизнеса и властей открывает перспективы для дальнейшего роста проекта и региона в целом.Напомним, в Саратовскй области туристам предлагается богатый выбор для отдыха и путешествий – более 340 уникальных маршрутов.