17 марта 2026 ВТОРНИК
18:45 | 17 марта
Саратовские пенсионеры выбирают здоровый образ жизни
18:00 | 17 марта
Количество участников общедомовых чатов в MAX в Саратовской области превысило 200 000 человек
17:30 | 17 марта
В Саратове состоялся Первый форум юных креаторов «МОСТ»
16:30 | 17 марта
Общество «Знание» запустило Всероссийский конкурс школьных музеев
15:30 | 17 марта
«Хутор Чембарки» на Медведице пользуется туристической популярностью
14:30 | 17 марта
Участник региональной программы «Наши герои» Ельтай Иманкулов вручил паспорта юным саратовцам
13:30 | 17 марта
Целевиков в колледжи начнут зачислять вне конкурса
12:30 | 17 марта
Саратовская делегация успешно завершила первый модуль федерального проекта «Кадры для туризма» в Казани
11:30 | 17 марта
Второй сезон студенческой футбольной лиги открыт
10:30 | 17 марта
Более 160 учреждений культуры Саратовской области получили новую жизнь благодаря нацпроекту «Культура»
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
«Хутор Чембарки» на Медведице пользуется туристической популярностью

Саратовская область укрепляет лидирующие позиции в сфере туризма, став одним из популярных направлений для путешествий в России. Согласно итогам XI Национального туристического рейтинга за 2025 год, регион вошёл в "золотую" группу, расположившись на 24-й строчке. Такие данные приводит Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с журналом "Отдых в России".

 
«Развитие внутреннего туризма в Саратовской области идёт успешно благодаря поддержке местных властей и реализации национального проекта Президента рФ Владимира Путина «Туризм и гостеприимство». Министерство культуры области работает по направлению единой субсидии и модульных средств размещения, что позволяет создавать новые туристические объекты и повышать привлекательность территории.
 
В качестве примера — наш проект «Хутор Чембарки» на берегу реки Медведицы в Лысогорском районе. Начали с покупки на личные средства нескольких соток земли, расширили до гектара. Теперь это туристическая  база для водного маршрута «Лысые горы — Атаевка». Единственное в области место для байдарочников-каякеров с полной инфраструктурой. Провели более 50 походов, два соревнования и районный фестиваль», – рассказал руководитель кемпинга «Чембарки» в Лысогорском районе Виталий Лещев.
 
По его словам, хутор посещают транзитные туристы, семьи с детьми, пожилые гости, местные жители, фермеры. Совместная работа бизнеса и властей открывает перспективы для дальнейшего роста проекта и региона в целом.
 
Напомним, в Саратовскй области туристам предлагается богатый выбор для отдыха и путешествий – более 340 уникальных маршрутов.