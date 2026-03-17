Участник региональной программы «Наши герои» Ельтай Иманкулов вручил паспорта юным саратовцам

В преддверии годовщины присоединения Крыма к России на площадке саратовского филиала фонда «Защитники Отечества» состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации учащимся школ области. Мероприятие было организовано при содействии регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» и стало важным событием в жизни юных граждан, символизирующим их вступление во взрослую жизнь. Разделить этот момент с детьми пришли родители и педагоги.Почетными гостями церемонии стали руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Саратовской области Денис Белоусов, ветеран специальной военной операции, участник региональной программы «Наши герои» Ельтай Иманкулов и мать погибшего Героя России Алексея Максюкова Ольга Максюкова.Гости тепло поздравили школьников с получением первого в их жизни документа, подчеркнув значимость этого события. Как отметил руководитель филиала фонда Денис Белоусов, паспорт – это не просто удостоверение личности, а символ принадлежности к великой стране, ее истории и культуре.Церемония вручения паспортов стала не только важным юридическим актом, но и ярким воспитательным мероприятием, направленным на формирование у подрастающего поколения патриотизма и гражданской ответственности.Завершилась встреча неформальным общением: участник спецоперации Ельтай Иманкулов ответил на вопросы школьников о своем жизненном пути, службе и значении Родины в жизни каждого человека.Министерство труда и социальной защиты областиФилиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Саратовской области