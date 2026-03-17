17 марта 2026 ВТОРНИК
18:45 | 17 марта
Саратовские пенсионеры выбирают здоровый образ жизни
18:00 | 17 марта
Количество участников общедомовых чатов в MAX в Саратовской области превысило 200 000 человек
17:30 | 17 марта
В Саратове состоялся Первый форум юных креаторов «МОСТ»
16:30 | 17 марта
Общество «Знание» запустило Всероссийский конкурс школьных музеев
15:30 | 17 марта
«Хутор Чембарки» на Медведице пользуется туристической популярностью
14:30 | 17 марта
Участник региональной программы «Наши герои» Ельтай Иманкулов вручил паспорта юным саратовцам
13:30 | 17 марта
Целевиков в колледжи начнут зачислять вне конкурса
12:30 | 17 марта
Саратовская делегация успешно завершила первый модуль федерального проекта «Кадры для туризма» в Казани
11:30 | 17 марта
Второй сезон студенческой футбольной лиги открыт
10:30 | 17 марта
Более 160 учреждений культуры Саратовской области получили новую жизнь благодаря нацпроекту «Культура»
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Целевиков в колледжи начнут зачислять вне конкурса

С 2026 года в России вступают в силу изменения в порядке приема на программы среднего профессионального образования (СПО). Абитуриенты, заключившие договор о целевом обучении, получили право на первоочередное зачисление независимо от результатов аттестата. Соответствующие поправки приняты на федеральном уровне.


Это значит, что теперь выпускники школ, планирующие поступать в колледжи и техникумы по целевому направлению от будущего работодателя, будут зачисляться в первую очередь, даже если средний балл их аттестата ниже, чем у других абитуриентов на общих основаниях.

Найти будущего работодателя и заключить с ним договор о целевом обучении теперь можно через единую цифровую платформу «Работа России» (trudvsem.ru) . Именно здесь работодатели размещают свои предложения для абитуриентов, указывая специальности, меры поддержки и гарантии трудоустройства. Абитуриент может выбрать подходящий вариант, подать заявку в электронном виде, а после зачисления заключить договор.

Заместитель министра образования Людмила Григорьева отметила, что такое решение станет серьезным подспорьем в подготовке специалистов:

«Система среднего профобразования должна работать в тесной связке с реальным сектором экономики. Теперь у работодателей появился мощный инструмент: они смогут заранее отбирать мотивированных ребят через портал "Работа России" и быть уверенными, что те придут к ним на производство. А для школьников это гарантия трудоустройства сразу после окончания учебы. Первоочередное зачисление позволяет сделать выбор в пользу востребованной профессии на заводе или предприятии, которое ждет молодого специалиста. Новые правила вступят в силу уже в ближайшую приемную кампанию».