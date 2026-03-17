Целевиков в колледжи начнут зачислять вне конкурса

просмотров: 129

Это значит, что теперь выпускники школ, планирующие поступать в колледжи и техникумы по целевому направлению от будущего работодателя, будут зачисляться в первую очередь, даже если средний балл их аттестата ниже, чем у других абитуриентов на общих основаниях.Найти будущего работодателя и заключить с ним договор о целевом обучении теперь можно через единую цифровую платформу «Работа России» (trudvsem.ru) . Именно здесь работодатели размещают свои предложения для абитуриентов, указывая специальности, меры поддержки и гарантии трудоустройства. Абитуриент может выбрать подходящий вариант, подать заявку в электронном виде, а после зачисления заключить договор.Заместитель министра образования Людмила Григорьева отметила, что такое решение станет серьезным подспорьем в подготовке специалистов:«Система среднего профобразования должна работать в тесной связке с реальным сектором экономики. Теперь у работодателей появился мощный инструмент: они смогут заранее отбирать мотивированных ребят через портал "Работа России" и быть уверенными, что те придут к ним на производство. А для школьников это гарантия трудоустройства сразу после окончания учебы. Первоочередное зачисление позволяет сделать выбор в пользу востребованной профессии на заводе или предприятии, которое ждет молодого специалиста. Новые правила вступят в силу уже в ближайшую приемную кампанию».