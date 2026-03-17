Саратовская делегация успешно завершила первый модуль федерального проекта «Кадры для туризма» в Казани

Программа модуля была посвящена комплексной подготовке проектов развития туристских территорий. Участники изучили методологию разработки туристского продукта и подходы к его проектированию, освоили методы пространственного анализа туристической территории, а также провели маркетинговый анализ и оценили конкурентоспособность туристских предложений. Формат обучения включал тематические лекции от ведущих экспертов отрасли, дискуссии за круглым столом, практические занятия по проектированию туристских продуктов и обмен опытом с коллегами из других регионов.«По итогам трехдневного интенсива команда Саратовской области разработала идею практического проекта для своего региона. Реализация предложенной концепции позволит повысить туристическую привлекательность Саратовской области и сформировать конкурентоспособный туристский продукт. Мероприятие способствует достижению целей национального проекта в сфере туризма и развитию межрегионального сотрудничества. Участие в модуле стало важным шагом для укрепления кадрового потенциала туристической отрасли Саратовской области. Разработанный проект — это реальный вклад в развитие нашего региона», — отметил заместитель министра культуры Саратовской области Константин Сергеев.