Саратовская делегация успешно завершила первый модуль федерального проекта «Кадры для туризма» в Казани

17 марта 2026 ВТОРНИК
Новости
Подробнее

Новости
В период с 11 по 13 марта 2026 года на базе Института дополнительного образования в Казани прошел первый модуль обучения в рамках федерального проекта «Кадры для туризма» национального проекта Президента Владимира Путина «Туризм и гостеприимство». От Саратовской области в мероприятии приняла участие делегация из 10 представителей туристической отрасли.


Программа модуля была посвящена комплексной подготовке проектов развития туристских территорий. Участники изучили методологию разработки туристского продукта и подходы к его проектированию, освоили методы пространственного анализа туристической территории, а также провели маркетинговый анализ и оценили конкурентоспособность туристских предложений. Формат обучения включал тематические лекции от ведущих экспертов отрасли, дискуссии за круглым столом, практические занятия по проектированию туристских продуктов и обмен опытом с коллегами из других регионов.

«По итогам трехдневного интенсива команда Саратовской области разработала идею практического проекта для своего региона. Реализация предложенной концепции позволит повысить туристическую привлекательность Саратовской области и сформировать конкурентоспособный туристский продукт. Мероприятие способствует достижению целей национального проекта в сфере туризма и развитию межрегионального сотрудничества. Участие в модуле стало важным шагом для укрепления кадрового потенциала туристической отрасли Саратовской области. Разработанный проект — это реальный вклад в развитие нашего региона», — отметил заместитель министра культуры Саратовской области Константин Сергеев.