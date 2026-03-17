Второй сезон студенческой футбольной лиги открыт

«Мы видим в Саратовской областной студенческой футбольной лиге мощный инструмент для развития потенциала каждого молодого человека. Здесь формируется командный дух, оттачиваются лидерские качества и завязываются прочные социальные связи, которые, несомненно, пригодятся ребятам в будущем, вне зависимости от выбранного профессионального пути», — отметил заместитель председателя комитета молодежной политики Саратовской области Петр Наливайко.Первым событием сезона стало саратовское дерби между студенческими сборными Поволжского института управления имени П.А. Столыпина — филиала РАНХиГС и Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. Соревновательная программа продолжится первым мини-туром группы А за выход в этап плей-офф.