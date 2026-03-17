Второй сезон студенческой футбольной лиги открыт
На базе стадиона «Локомотив» состоялась торжественная церемония открытия второго сезона Саратовской областной студенческой футбольной лиги. Проект выступает важной платформой для развития молодежных инициатив региона, объединяя на одной площадке студентов, организаторов и активную молодежь.
«Мы видим в Саратовской областной студенческой футбольной лиге мощный инструмент для развития потенциала каждого молодого человека. Здесь формируется командный дух, оттачиваются лидерские качества и завязываются прочные социальные связи, которые, несомненно, пригодятся ребятам в будущем, вне зависимости от выбранного профессионального пути», — отметил заместитель председателя комитета молодежной политики Саратовской области Петр Наливайко.
Первым событием сезона стало саратовское дерби между студенческими сборными Поволжского института управления имени П.А. Столыпина — филиала РАНХиГС и Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. Соревновательная программа продолжится первым мини-туром группы А за выход в этап плей-офф.
