Более 160 учреждений культуры Саратовской области получили новую жизнь благодаря нацпроекту «Культура»

просмотров: 185

Капитально отремонтированы 41 сельский клуб, 7 детских школ искусств, театр кукол «Теремок», Балашовский краеведческий музей и Картинная галерея Музейного комплекса имени Ивана Васильевича Панфилова Петровского района.Построены Дом культуры в Ершовском районе и Центр культурного развития в Балаково. Созданы 18 модельных библиотек и открыты 16 виртуальных концертных залов. Модернизировано 17 кинозалов; современным оборудованием оснащены 10 музеев и 2 театра.Приобретены 5 передвижных многофункциональных культурных центров, а также музыкальные инструменты для 42 детских школ искусств и областного колледжа искусств.По федеральному проекту «Придумано в России» открыты школы креативных индустрий в Балаково (2022) и Энгельсе (2024). Создан Региональный добровольческий центр «Волонтеры культуры», а около 4 тысяч работников культуры прошли курсы повышения квалификации на базе федеральных центров.В 2025 году в рамках нацпроекта «Культура» завершена реконструкция Малой сцены ТЮЗа им. Ю.П. Киселёва и строительство Дома культуры в с. Быков Отрог Балаковского района.- Национальный проект «Культура» стал мощным двигателем развития отрасли в Саратовской области: мы не только обновили инфраструктуру, но и сделали культуру доступной для всех жителей Саратовской области, особенно в сельских районах. Более 160 модернизированных и отремонтированных учреждений — это новые возможности для творчества, образования и сохранения традиций. Мы гордимся этими успехами и продолжаем дальнейшее развитие отрасли в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Семья», где выделены семейные ценности, культурное просвещение и поддержка молодых талантов. Это позволит укрепить связь поколений и сделать культурную среду еще более семейно-ориентированной, - подчеркнула министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.