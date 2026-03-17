17 марта 2026 ВТОРНИК
Новости
18:45 | 17 марта
Саратовские пенсионеры выбирают здоровый образ жизни
18:00 | 17 марта
Количество участников общедомовых чатов в MAX в Саратовской области превысило 200 000 человек
17:30 | 17 марта
В Саратове состоялся Первый форум юных креаторов «МОСТ»
16:30 | 17 марта
Общество «Знание» запустило Всероссийский конкурс школьных музеев
15:30 | 17 марта
«Хутор Чембарки» на Медведице пользуется туристической популярностью
14:30 | 17 марта
Участник региональной программы «Наши герои» Ельтай Иманкулов вручил паспорта юным саратовцам
13:30 | 17 марта
Целевиков в колледжи начнут зачислять вне конкурса
12:30 | 17 марта
Саратовская делегация успешно завершила первый модуль федерального проекта «Кадры для туризма» в Казани
11:30 | 17 марта
Второй сезон студенческой футбольной лиги открыт
10:30 | 17 марта
Более 160 учреждений культуры Саратовской области получили новую жизнь благодаря нацпроекту «Культура»
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Более 160 учреждений культуры в городах и селах Саратовской области были созданы, отремонтированы и модернизированы в 2019–2024 годах в рамках национального проекта «Культура». За шесть лет на его реализацию из федерального бюджета выделено свыше 2 млрд рублей.



Капитально отремонтированы 41 сельский клуб, 7 детских школ искусств, театр кукол «Теремок», Балашовский краеведческий музей и Картинная галерея Музейного комплекса имени Ивана Васильевича Панфилова Петровского района.

Построены Дом культуры в Ершовском районе и Центр культурного развития в Балаково. Созданы 18 модельных библиотек и открыты 16 виртуальных концертных залов. Модернизировано 17 кинозалов; современным оборудованием оснащены 10 музеев и 2 театра.

Приобретены 5 передвижных многофункциональных культурных центров, а также музыкальные инструменты для 42 детских школ искусств и областного колледжа искусств.

По федеральному проекту «Придумано в России» открыты школы креативных индустрий в Балаково (2022) и Энгельсе (2024). Создан Региональный добровольческий центр «Волонтеры культуры», а около 4 тысяч работников культуры прошли курсы повышения квалификации на базе федеральных центров.

В 2025 году в рамках нацпроекта «Культура» завершена реконструкция Малой сцены ТЮЗа им. Ю.П. Киселёва и строительство Дома культуры в с. Быков Отрог Балаковского района.

- Национальный проект «Культура» стал мощным двигателем развития отрасли в Саратовской области: мы не только обновили инфраструктуру, но и сделали культуру доступной для всех жителей Саратовской области, особенно в сельских районах. Более 160 модернизированных и отремонтированных учреждений — это новые возможности для творчества, образования и сохранения традиций. Мы гордимся этими успехами и продолжаем дальнейшее развитие отрасли в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Семья», где выделены семейные ценности, культурное просвещение и поддержка молодых талантов. Это позволит укрепить связь поколений и сделать культурную среду еще более семейно-ориентированной, - подчеркнула министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.