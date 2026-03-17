В Правительстве области обсудили подготовку к летней оздоровительной кампании 2026 года

просмотров: 174

В Саратовской области прошло первое в этом году заседание межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей. Совещание в формате видеоконференцсвязи провел заместитель Председателя Правительства региона Владимир Попов. Участниками стали представители профильных министерств и ведомств, заместители глав администраций муниципальных районов, учредители и руководители детских оздоровительных учреждений.На сегодняшний день в региональный реестр включены 646 организаций отдыха и оздоровления детей. В их числе 591 лагерь с дневным пребыванием, 51 стационарный и 4 палаточных лагеря. Планируется, что в летнюю кампанию 2026 года отдохнут не менее 52 тысяч детей.Особое внимание было уделено вопросам безопасности, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и противопожарного режима. Кроме того, участники обсудили организацию профильных и тематических смен.Фундаментом успешности организации летнего отдыха является методическое обеспечение летней кампании. Ресурсным методическим центром и Саратовским областным институтом развития образования проводятся конкурсы и семинары, разрабатываются методические рекомендации. 23 марта стартуют обучающие курсы для руководителей, педагогов и вожатых. Темы обучения — организация инклюзивного пространства и управленческие аспекты детского отдыха.