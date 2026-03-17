Шесть медалей с соревнований по теннису привезли спортсмены школы «РиФ»  

В Магнитогорске завершился чемпионат России по настольному теннису среди спортсменов с поражением ОДА.По результатам соревнований воспитанники детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» завоевали 6 медалей.Артем Яковлев и Александр Эсаулов стали чемпионами в мужском одиночном разряде в своих классах, а также выиграли турнир в мужском парном разряде.Артем Яковлев прибавил к своим наградам бронзу в смешанном парном разряде.Дарья Барилова стала бронзовым призером в женском одиночном разряде.Тренируются спортсмены под руководством тренера школы «РиФ» Николая Кирпичникова.