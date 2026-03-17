От идеи к реализации: жителей Саратовской области приглашают стать участниками нового сезона конкурса «Родная игрушка»
Стартовал второй сезон Всероссийского конкурса «Родная игрушка». Его реализуют Общество «Знание» и Движение Первых по поручению Президента Владимира Путина. Второй сезон конкурса по указанию главы государства было решено сделать целевым и посвятить самым юным россиянам, которых объединяет сфера дошкольного образования. Свои креативные проекты могут предложить и жители Саратовской области.
«В конце 2025 года были произведены первые семь игр и игрушек из числа победителей проекта «Родная игрушка». Их тираж составил 162 тысячи экземпляров, при этом порядка 27 тысяч игр и игрушек на данный момент уже продано. Кроме того, были опубликованы первые серии мультимедийных проектов – победителей в отдельной номинации. Они уже набрали 812 тысяч просмотров на онлайн-площадках», – рассказал генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль.
Главной новацией второго сезона стала новая структура конкурса:
– номинация «Идеи игр и игрушек» предназначена для авторов концепций, эскизов и описаний, у которых еще нет готового образца;
– номинация «Прототипы игр и игрушек» - для первых рабочих моделей, требующих доработки перед запуском в производство;
– номинация «Готовая продукция» - для игрушек, которые уже представлены на рынке.
Тематики конкурса остались прежними, однако в Год единства народов России, объявленный Президентом, появилось профильное направление.
Всего во втором сезоне «Родной игрушки» планируется поддержать до 45 проектов – до 15 победителей в каждой номинации.
По информации Российского общества «Знание»
