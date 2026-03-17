В рамках программы «Культура Саратовской области» в регионе продолжается ремонт домов культуры

На проведение капитального и текущего ремонта, укрепление материально-технической базы сельских домов культуры в этом году направлены средства из областного бюджета.«В приоритете находится ремонт кровли. В свою очередь муниципальными образованиями проводятся работы и по внутренней отделке помещений: монтаж потолка, заливка стяжки полов, оштукатуривание и покраска стен, приведение в нормативное состояние инженерных систем (водоснабжение, отопление, электроснабжение), установка пластиковых окон, дверей, монтаж фасада, приобретение звукового и светового оборудования», - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.В Доме культуры «Покровский» села Титоренко Энгельсского района в 2026 году проводят замену окон. На современные пластиковые окна в сельском ДК выделены региональные средства в размере 500 тысяч рублей. Из районного бюджета, в свою очередь, также было выделено дополнительное финансирование - порядка 403 тысяч рублей, чтобы в здании были заменены все окна.После этого сельчане смогут заниматься художественной самодеятельностью, проводить мероприятия и смотреть концерты в более комфортных условиях.В настоящее время работы подходят к завершению.Напомним, что региональный проект по ремонту Домов культуры государственной программы Саратовской области "Культура Саратовской области" реализуется с 2021 года. С 2021 по 2025 годы произведен капитальный и текущий ремонт кровель и зданий, поставлено новое оборудование в 191 Дом культуры 42 муниципальных районов и городских округов Саратовской области.