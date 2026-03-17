В Саратовской области число малых и средних предприятий в сфере доставки продуктов выросло за год почти на 50%

«В нашем регионе продолжает активно развиваться сектор общепита. Положительная динамика говорит о том, что бизнес чутко отслеживает тенденции и обеспечивает жителям и гостям области не только разнообразные гастрономические впечатления, но также удобные и доступные форматы обслуживания», - отметил министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов.В целом по России число малых и средних предприятий, занимающихся питанием навынос, за год увеличилось на 15%. Это в 1,7 раза больше, чем за то же время выросло количество МСП в секторе общепита в целом (+9%).«Сектор общественного питания меняется количественно и качественно со времен пандемии. Она во многом стала катализатором процессов в этой отрасли. Один из главных драйверов развития — сфера питания навынос. Число МСП в ней достигло 14,2 тысячи, увеличившись за год на 15%. Этот показатель в 1,7 раза больше, чем прирост малых и средних предприятий в общепите в целом. Аналогичный тренд отмечается и на более длинной временной дистанции. Если с марта 2020 года число МСП в общепите в целом выросло на 38%, то в сфере еды навынос — в 2,5 раза», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Вместе с ростом численности МСП в общепите навынос увеличивается и выручка таких предприятий. За 2025 год, по данным контрольно-кассовой техники, она выросла на треть — с 80 до 106 млрд рублей.Одновременно с развитием этой отрасли аналогичные процессы идут в смежной сфере — курьерской доставке еды и продуктов питания. За год количество МСП здесь выросло на 22% — с 14,6 до 17,8 тысячи, а до начала пандемии их было вдвое меньше — около 8 тысяч.Министерство экономического развития области по информации Корпорации МСП