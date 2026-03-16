В 2026 году Саратовская область предлагает более 340 туристических маршрутов
Саратовская область динамично развивается как привлекательный туристический регион России. По итогам XI Национального туристического рейтинга за 2025 год регион уверенно входит в "золотую" группу и занимает 24 место, что подтверждают результаты исследования Центра информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с федеральным журналом "Отдых в России".
Туристский потенциал области насчитывает более 340 маршрутов, а Региональный событийный календарь включает 42 ярких мероприятия — гастрономические, культурные, спортивные и туристические фестивали.
Туристский информационный центр Саратовской области ежегодно обрабатывает свыше 5 тысяч обращений по вопросам отдыха и путешествий, ведет официальный туристический портал и реализует программу лояльности "Карта гостя Саратовской области". В 2025 году на портале запущен удобный сервис бронирования экскурсий — агрегатор, позволяющий записаться на тур по региону всего в несколько кликов. Туристский потенциал презентован на ключевых площадках: Международном туристическом форуме "Путешествуй!", Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT-2025, а в сентябре 2025 года в Саратове прошел первый фестиваль, посвященный Всемирному дню туризма.
В 2025–2027 годах в регионе продолжается реализация национального проекта "Туризм и гостеприимство", который инициирован Президентом России Владимиром Путиным.
Министерство культуры активно участвует в нацпроекте по двум направлениям. По направлению "Единая субсидия" создано 3 кемпинга и кемпстоянки; модернизирован маршрут "Космическая симфония Саратова"; расширен доступ к бассейну "Сокол". Финансировали фестивали "Театральное Прихопёрье", "Волжская Волна", "Укек-2025", "Сделано в Саратовской области", "День Туризма", "Турслёт" и "Саратовские сценарии. Киноразведка". По направлению "Модульные средства размещения" заключили 7 соглашений с инвесторами, проекты реализуют до 2027 года.
- В 2025 году мероприятия нацпроекта "Туризм и гостеприимство" принесли ощутимые результаты для Саратовской области: значительно расширена туристическая инфраструктура, активно работают инновационные сервисы, системно проходят знаковые события. Туристический интерес к Саратовской области подтверждают тысячи обращений в ТИЦ. На 2026 год ставим амбициозные задачи: развивать автотуризм, формировать привлекательность региона, наращивать кадры, создавать новые объекты и проводить фестивали с охватом свыше 10 тысяч человек, - рассказал заместитель министра культуры Саратовской области Константин Сергеев.
Министерство культуры области
