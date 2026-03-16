Для новобурасских получателей услуг в сенсорной комнате проходят занятия с использованием тактильных дорожек

В комнате психологической разгрузки комплексного центра социального обслуживания населения Новобурасского района для получателей услуг проходят занятия с использованием тактильных дорожек – специальных поверхностей из различных материалов и текстур, таких как дерево, пластик, резина, велюр, искусственная трава.Тактильная дорожка используется как на индивидуальных, так и на групповых занятиях, способствуя развитию социальных навыков, взаимодействия и совместного игрового опыта.«С помощью таких дорожек можно развивать сенсорные навыки. Дорожка улучшает чувствительность к осязанию и тактильному восприятию. Систематические упражнения на такой поверхности улучшают моторику, равновесие и координацию движений», – рассказали специалисты учреждения.Напомним, работа социальной технологии «Комната психологической разгрузки (сенсорная комната)» в центрах соцобслуживания населения области продолжается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».Министерство труда и социальной защиты области